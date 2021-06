Recenze Bang & Olufsen Level: prémiový reproduktor pro náročné

Při dotazu, zda si nechci otestovat reproduktor Bang & Olufsen Beosound Level, jsem s odpovědí neváhal ani minutu. Tohle unikátní zařízení totiž zaujme špičkovým zvukem, výbornou kvalitou zpracování, velmi specifickým designem a také hodně sebevědomou cenou. Ta je ale vykoupena různými technickými vychytávkami, například v podobě magnetického nabíjecího adaptéru nebo některých výměnných modulů. V prvé řadě tedy nejde o klasickou spotřební elektroniku ale spíše o kus techniky, který jen tak nezastará a jeho kvalit budete moct užívat v řádu mnoha let.

Kvalita zpracování a design

Po vybalení z velké krabice mne překvapily celkové rozměry a hmotnost reproduktoru. S velikostí 34,8 x 23 x 5,6 cm a hmotností 3,3 kg není Level žádný drobeček. Hliníkové šasi v kombinaci s recyklovanými plastovými díly doplněné o látkový kryt reproduktorů vypadá opravdu velmi dobře a vy rázem zjistíte, že Level není jen reproduktor, ale zároveň unikátní designový předmět, který na sebe okamžitě strhne pozornost.

Horní strana je opatřena malinkým logem Bang & Olufsen, dotykovou plochou a dvěma hardwarovými tlačítky. Kromě těchto prvků je vzhled celého reproduktoru opravdu minimalistický a na první pohled se ani nezdá, že jde o zařízení zajišťující zvukovou reprodukci. Ocenil jsem malý výřez na horní straně sloužící pro bezpečný úchop při přenášení.

V nabídce jsou dvě barevné varianty. Já jsem testoval základní provedení Natural – Dark Grey, můžete si ale dopřát ještě prémiovější Gold Tone – Light Oak s dřevěným krytem. Nicméně obě varianty vypadají velmi elegantně a povedeně. Do budoucna bychom se mohli dočkat i různých provedení výměnných krytů, podobně jako to výrobce nabízí i u svého ikonického reproduktoru BeoPlay A9.

Kryt lze velmi jednoduše sundat a pokud vás baví spíše design reproduktorů samotných, můžete Level používat i v tomto stavu. Možná takhle reproduktor vypadá ještě lépe, to už ale nechám na každém.

Zásadním ovládacím prvkem je dotyková plocha na horní straně. Na jejím kraji jsou čtyři tlačítka pro spuštění přednastavených rádiových stanic. Tady se musím pozastavit, protože ačkoliv jsem si myslel, že tento prvek prakticky nepoužiji, opak byl pravdou.

Rádio už dnes poslouchám maximálně jen v autě po cestě do práce. Díky jednoduchosti ovládání Levelu jsem ale začal zapínat rádio i doma před onou cestou, protože na těch 10 – 20 minut příprav se člověku nechce listovat playlisty Spotify, ale zmáčknout tlačítko oblíbené rozhlasové stanice je záležitost dvou sekund. Stanice je možné v aplikaci přenastavit podle toho, co rádi posloucháte. Za tento nápad tedy určitě palec nahoru.

Kromě ovládání rádiových stanic je zde také tlačítko pro aktivaci Bluetooth, posunutí přehrávání dopředu a dozadu, přehrát/zastavit a tlačítko pro hlasového asistenta od Googlu. Pokud jej krátce zmáčknete, je možné začít diktovat pokyny bez nutnosti použití fráze „Hey Google”. Dlouhým stiskem asistenta deaktivujete. Pokud chcete mikrofon deaktivovat úplně, stačí přepnout hardwarové tlačítko, které se nachází hned vedle tlačítka pro zapnutí.

Introducing Beosound Level - A Portable WiFi Speaker | Bang & Olufsen

Watch this video on YouTube

Z dotykové lišty pak zbývá ještě zmínit sekci pro nastavení hlasitosti, kterou je možné upravit přejetím prstu nebo dotekem dané úrovně, případně symbolů +/-. Svítivost dotykové lišty se mění podle okolního světla, takže vás v noci nebude tolik rušit.

Funkce a parametry

Už název Level značí, že reproduktor umí hrát v horizontální i vertikální poloze, zároveň je možné ho pověsit na zeď jako obraz. Zařízení samo rozpozná, kdy se změní jeho poloha a upraví podle toho zvuk. Nabízí se tak široká škála použití. Pokud je reproduktor umístěn někde uprostřed místnosti, určitě dává větší smysl jej položit horizontálně. Pokud naopak stojí někde na poličce nebo na stole, bude lepší spíše vertikální pozice. Reproduktor sám pak upravuje přehrávání v závislosti na tom, v jaké poloze se nachází.

Google Assistant

Další výbornou funkcionalitou je již zmíněná kompatibilita s hlasovým ovládáním Google Assistant. Musím říci, že u takového reproduktoru mi to dává velký smysl a na používání asistenta jsem si zvykl mnohem víc, než například u telefonu. Zkoušel jsem zadávat pokyny i při relativně hlasité hudbě a z větší dálky, asistent ale v 90 % reagoval správně a dané úkoly vyřešil. Ti, kteří asistenty nepoužívají, ocení možnost úplného vypnutí mikrofonů. Je však škoda, že Level nepodporuje ještě hlasovou asistentku Alexa od Amazonu.

Bohatá konektivita

Z hlediska konektivity nabízí Level několik možností. Je možné jej propojit pomocí Chromecastu, AirPlay 2 nebo Bluetooth 5. V zadní části se nachází magnetický konektor pro jednoduché připojení nabíjecího adaptéru. Pod jeho krytem se pak ukrývá další překvapení v podobě Ethernet konektoru, optický/jack 3,5 mm konektor a USB-C. Možností je zde opravdu požehnaně. IP54 krytí pak zajistí základní ochranu při použití venku.

Já osobně jsem nejvíce používal propojení přes AirPlay ke Spotify v iPhonu nebo MacBooku a ačkoliv je třeba zvyknout si na trochu delší reakční dobu, propojení bylo ve většině případů bezproblémové. Občas jsem zaznamenal ojedinělé výpadky, ty ale připisuji spíše kvalitě Wi-Fi připojení, protože Ethernet kabel jsem nepoužíval. Připojení přes AirPlay pro mě bylo nejjednodušší a nejrychlejší variantou, zároveň jsem měl pocit, že zvukové podání bylo znatelně lepší než u Bluetooth.

Zvukové podání

Prémiové materiály a zpracování není jen nějakým pozlátkem, ale ve výsledku se promítá i do výborného zvuku reproduktoru. Díky osazení pěticí reproduktorů (2 x 4″ woofer, 1 x 2″ full range a 2 x 0,8″ tweeter) a také čtveřicí zesilovačů je zvukové podání bezkonkurenční. Bohatě zastoupeny jsou veškeré frekvenční složky a zvuk je celkově velmi detailní. Zároveň je Level velmi hlasitý, většinou jsem používal poslech na 50 %. Někam k 80 % už jsem se téměř nepodíval, protože by mě sousedi brzy vystěhovali.

Hutné a konkrétní basy

Jednou ze silných stránek reproduktoru jsou určitě basy. I při přímém srovnání s mnohem levnějším ale rozměrově podobným reproduktorem JBL Xtreme jsem slyšel jasný rozdíl. Level byl schopen vyprodukovat mnohem hutnější basy, zároveň při stejných hlasitostech obou reproduktorů byly basy Levelu mnohem zřetelnější a konkrétnější.

U levnějších reproduktorů se sice s basy často nešetří, většinou se ale od určité hranice jedná spíše o nekonkrétní dunění. U Levelu jsou i nízké frekvence velmi konkrétní a jasné. Basy jsem si tedy nejvíce užíval u Billie Eilish a jejího singlu Bad Guy nebo novinky Lost Cause.

Taktéž ve středních a vysokých frekvencích reproduktor nemá problém, což jsem si ověřoval například u rockových klasik Dancing in the Dark od Bruce Springsteena nebo Hold the Line od Toto. Vše zní vyrovnaně, velmi čistě a přesně. Ze zvukového hlediska tedy opravdu těžko hledat chyby.

K dokonalosti chybí snad jen stereo zážitek, který samozřejmě vzhledem ke konstrukci reproduktoru nelze očekávat. Je to však možné realizovat pomocí Chromecastu, samozřejmě ale potřebujete dvojici reproduktorů, což se v tomto případě prodraží.

Doprovodná aplikace

Aplikace Bang & Olufsen vypadá pro všechna zařízení stejně, takže u tohoto výrobce už se jedná o ověřený produkt. Reproduktor je možné pojmenovat například podle místnosti, v které ho budete využívat. Základní přehled pak nabízí procentuální údaj o úrovni baterie, přehled předvolených rádiových stanic, možnost základního ovládání přehrávání a hlasitosti nebo přepínání mezi jednotlivými profily ekvalizéru.

Co se týče ekvalizéru, je možné buďto volit z pěti základních možností nebo použít Beosonic a vytvořit si vlastní zvukový profil. Mě samotnému se osvědčilo spíše přepínání mezi přednastavenými profily a to nejčastěji mezi režimy Optimální, Party a Speech.

Dále je možné upravovat předvolené rádiové stanice nebo nastavit maximální povolenou hlasitost, protože Level umí hrát opravdu velmi nahlas. Je možné aktivovat také kompenzaci místnosti, což je funkce při které reproduktor provede frekvenční analýzu prostoru, v kterém se nachází a následně upraví svůj projev.

Kromě některých dalších možností oceňuji také zobrazení stavu baterie i s detailnějším údajem předpokládané zbývající doby přehrávání. Ačkoliv je v aplikaci velké množství prvků ovládání, je velmi jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Jen tu a tam se někde objeví menší překladatelský nedostatek.

Baterie a výdrž

Baterie uvnitř reproduktoru by měla zvládnout 16 hodin přehrávání při běžných hlasitostech. Výbornou zprávou pak je, že baterii je možné jednoduše vyměnit, což hodnotu a celkovou životnost reproduktoru značně zvyšuje. Stejně tak se do budoucna nabízí i možnost výměny modulu pro streamování v případě, že Level už nebude stíhat novým technologiím.

Při mém použití zhruba mezi 50-60 % hlasitosti poslechu přes AirPlay převážně ze Spotify nebo rádia jsem se dostal někam k 10 hodinám. To je sice méně, než uvádí výrobce, pro použití v domácnosti se ale dle mého názoru jedná o dostatečnou výdrž. A to i vzhledem k tomu, jaké množství funkcí Level nabízí.

Pochválit je určitě nutné zajímavé řešení magnetického puku pro nabíjení. Není potřeba šátrat po konektoru, ale stačí zasadit puk s připojeným kabelem do výřezu na zádech reproduktoru. V případě, že jste na cestách a puk u sebe nemáte, je možné použít i běžný USB-C kabel. Nabíjení na 80% kapacity pak zabere 2 hodiny. Zbylých 20% dobijete za další hodinu.

Závěrečné hodnocení

Bang & Olufsen Beosound Level je pro mě dalším důkazem kvality zpracování i výborného designu této značky. Ano, s cenovkou 31 990 Kč se určitě nejedná o reproduktor pro každého, nicméně je nutno uznat, že za dané peníze nabízí opravdu mnoho.

Ať už se bavíme o bohaté konektivitě, špičkovém zvuku, nadčasovém designu nebo chytrých detailech v podobě magnetické nabíječky. Zároveň je potěšující, že se myslí i na udržitelnost a kromě recyklovaných materiálů je možné v budoucnu vyměnit některé moduly tak, aby Level opravdu mohl sloužit roky.

Vysoká cena je vykoupena také všestranností a unikátností reproduktoru, který můžete postavit v obýváku k televizi, ale také položit na kuchyňský stůl nebo pověsit na zeď. Díky integrovanému akumulátoru a krytí IP54 ale může skvěle posloužit i na venkovní grilovačce nebo někde u vody, ale vzhledem k vysoké ceně bych jej raději doporučil používat v nějakém klidnějším prostředí, ideálně doma.

Za zapůjčení děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, kde si reproduktor můžete zakoupit

Výdrž baterie sice není kdovíjaká, vzhledem k výkonu reproduktoru se ale není čemu divit. Level má mnoho možných využití a je tedy na každém, aby posoudil, zdali do jeho scénáře sedne. Pokud hledáte skutečně prémiový reproduktor se špičkovým zvukem a mnoha technickými vychytávkami, našli jste ho.