Recenze Asus Zenbook Duo: dva displeje pro dvojitou porci zábavy

Asus Zenbook Duo zaujme dvojicí 14″ OLED panelů

S přídavnou fyzickou Bluetooth klávesnicí slibuje zajímavé možnosti využití

S cenou 65 990 Kč ovšem díru do světa pravděpodobně neudělá

Tchajwanský Asus v současné době vyrábí patrně nejzajímavější notebooky na světě. Jako jeden z předních výrobců nechce usnout na vavřínech a kromě tradičních notebooků se snaží také experimentovat, za což si zaslouží pochvalu. Jinak tomu není ani v případě Zenbooku Duo, který vyměnil klávesnici za druhý displej. Poměrně netradiční řešení si jistě získá své příznivce, avšak v praxi půjde o zařízení pro poměrně úzkou skupinu uživatelů. Co všechno může Asus Zenbook Duo nabídnout a má smysl o něm uvažovat?

Netradiční konstrukce se dvěma displeji

Použít v notebooku dva displeje s sebou přináší také řadu designérských výzev. První z nich je chlazení, neboť provozování dvou zobrazovacích panelů není pro notebook zrovna procházka růžovým sadem. V tomto ohledu si Asus poradil vcelku dobře – výdechy chlazení se nacházejí po stranách základny se sekundárním displejem, přičemž nasávání vyřešila tchajwanská firma ze spodní strany. Při používání je na to potřeba myslet a dávat pozor, aby zařízení vždy leželo na pevném povrchu. Lepšímu chlazení pomáhají i použitý materiál, kterým je hořčíková slitina.

Po stránce samotného vzhledu se dá s klidem říci, že se jedná o velmi nudný notebook. Prakticky na něm nenajdete nic zvláštního, co by vaše oko zaujalo a nebýt velmi decentních designových proužků na víku, jednalo by se o generické černé zařízení. V tomto případě ale ten pravý „wow efekt“ nastane ihned po odklopení víka, takže se nudnější vzhled dá zařízení odpustit. Také i s ohledem na cenu je možná dobře, že na sebe přístroj nepoutá přílišnou pozornost. Rozměry Zenbooku Duo jsou 31,3 × 21,8 × 1,9 ~ 2,1 centimetrů (tloušťka se odvíjí podle toho, jestli zařízení ukrývá fyzickou klávesnici), takže se nejedná na dnešní standardy o žádného střízlíka. Váha se zastavila na 1,65 kilogramech.

Právě za přídavnou fyzickou klávesnici musím Asus pochválit – je velmi tenká, což je s ohledem na fakt, že v sobě ukrývá baterii a možnost spárování z notebookem skrze Bluetooth, poměrně obdivuhodné. Za zmínku stojí také adaptér, který je kompaktní a je téměř k nerozeznání od klasické nabíječky například pro chytré telefony, stejně jako papírový stojánek, který v případě potřeby můžete využít, aby se Zenbook Duo lépe chladil. Na samotném těle notebooku je ještě jeden polohovatelný stojánek, se kterým můžete notebook proměnit ve dvoudisplejovou pracovní plochu.

Výkonu má tak akorát

Teď už ale pojďme k technickým parametrům. O dostatek výkonu se stará procesor Intel Core Ultra 9 185H s taktem 2,3 GHz (24MB Cache, takt až 5.1 GHz, 16 jader, 20 vláken), kterému sekunduje grafika Intel Arc, 32 GB LPDDR5X RAM a 2 TB interního úložiště typu M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. V benchmarku GeekBench 6 získal notebook 2 423 bodů na jednom jádru a 10 216 bodů na více jádrech, přičemž špatně si nevedl ani v dalších testech. Jejich výsledky včetně detailních parametrů najdete na screenshotu níže.

Pro běžnou kancelářskou či grafickou práci je výkon notebooku více než dostačující a při testování práce s Photoshopem či úpravě většího množství fotek v Affinity jsem nenarazil na žádné zásadní problémy. Na zařízení jsem zkoušel spustit i nějaké ty hry, ale tady už jsem hodně rychle narazil na limity, především pak integrované grafiky. U starších her nebyl prakticky žádný problém, v případě novějších kousků jako první Total War: Warhammer jsem už pro plynulé hraní musel sáhnout po nejnižším grafickém nastavení. Nejnovější hry pak Zenbook Duo nezvládá, ale to mu lze jen těžko vyčítat, když to nemá v popisu práce.

Hlavním tahákem ale není výkon, nicméně dvojice dotykových OLED panelů. Ty mají rozměr 14″, rozlišení 3K (2880 × 1800 pixelů), poměr stran 16:10, odezvu 0,2 milisekundy, obnovovací frekvenci 120 Hz, jas 400 nitů (maximální jas s HDR je 550 nitů), stoprocentní pokrytí barevného spektra DCI-P3, kontrastní poměr 1 000 000:1, certifikaci Vesa Display HDR True Black 500 a Pantone a také zvládnou zobrazit přes 1 miliardu barev. Samotným panelům není prakticky co vytknout, barevné podání je příkladné, stejně jako pozorovací úhly či odezva na dotyk

Z ostatní výbavy Zenbooku Duo nechybí Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, přední Full HD kamera s funkcí Windows Hello, 1× USB-A 3.2 gen 1, 2× Thunderbolt 4, 1× HDMI 2.1, 1× 3,5mm audio konektor, integorvané reproduktory Harman Kardon s certifikací Dolby Atmos, vojenská certifikace MIL-STD 810H nebo 75Wh baterie s podporou 65W nabíjení. K dokonalosti už snad chybí jen stylus v balení. Pár slov ještě k výdrži na baterii – dva displeje si pochopitelně řeknou o spoustu energie a při náročnější práci s oběma displeji na maximální jas se na nulu dostanete už po pár hodinách. Pokud se uskromníte, není problém dostat se na pracovní dobu okolo 7-8 hodin, což je poměrně solidní vzhledem k hardwarové výbavě. Přesto je lepší mít vždy po ruce dodávaný adaptér, který dokáže notebook nabít do plna za přibližně dvě hodiny, přičemž na 50 % se dostanete za něco málo přes půl hodiny.

Dva displeje pro dvojitou zábavu

Nejvíce jsem si asi lámal hlavu nad tím, jak pořádně otestovat toto specifické zařízení a jak využít oba displeje na maximum. Musím se přiznat, že tradiční kombinace displeje a fyzické klávesnice mi nepřipadá natolik limitující, že bych někdy pocítil potřebu ji nahradit za druhý displej. To se mi bohužel potvrdilo i během testování, což ale nemusí být nutně chyba zařízení, ale jen nedostatek kreativity na mé straně.

Pro práci zcela běžně používám externí monitor, nicméně ten je větší než integrované displeje, v čemž právě spatřuji největší výhodu. Mít po ruce dva stejně velké panely mi osobně nepřišlo jako až tak velká výhoda, nicméně na cestách může tato kombinace přijít vhod, pokud si práci pouze na jednom monitoru nedovedete ani představit. Problémem ovšem může být, že pro takovou práci potřebujete poměrně dost prostoru, neboť kromě samotného notebooku si ještě někde musíte dát klávesnici. Ta je velmi kvalitně zpracovaná, píše se na ní pohodlně a možnost spárovat ji se Zenbookem Duo skrze Bluetooth otevírá další možnosti využití, obzvláště ve spojení s integrovaným stojánkem.

Nedokáži jednoznačně říci, zda je myšlenka dvou displejů v notebooku geniální či naprosto zbytečná – na to si musí odpovědět každý potenciální zákazník, zda mu toto řešení přinese užitek či nikoli. Ačkoli mi dva displeje nepřekážely, při mé běžné práci či pokusech o simulaci pro mě netradičních způsobech využití mě ani jednou nepřepadl pocit, že bych se bez tohoto řešení neobešel.

Software tahá za kratší konec

Rozepisovat se detailně o systému Windows 11 by bylo jako nosit dříví do lesa – většina z nás má se systémem od Microsoftu své zkušenosti, ať už pozitivní, či negativní. Na denní bázi jsem s Windows pracoval naposledy těsně před vydáním Windows 10 a musím říct, že systém se od té doby příliš nezměnil a stále má své přednosti i omezení. Co ale stojí za zmínku je softwarové řešení využití druhého displeje a jeho interakce s dalšími aplikacemi.

Asus nabízí v základu utilitu s názvem ScreenXpert, který do systému přidává několik šikovných gest pro vyvolání softwarové klávesnice s touchpadem či dalších možností interakce se zařízením. Potažením šesti prstů na spodním displeji rychle vyvoláte klávesnici a i když gesto není 100%, ve většině případech vás nezklame. Psaní na dotykové klávesnici není extra pohodlné, rozpoznávání psaného textu je citelně pomalejší oproti tradičnímu zadávání na klávesnici a doplňky například v podobě možnosti ovládat hlasitost jsou spíše drobným zpestřením, než nezbytností.

Ne všechny aplikace a programy nicméně na softwarovou klávesnici a na dva displeje obecně reagují dobře. Ačkoli s většinou nebyl žádný problém, například herní klient od EA mi vyhodil hlášku, kterou bylo nutné potvrdit, ovšem přesunul ji na druhý displej pod dotykovou klávesnici, kde hláška nešla potvrdit a ani přesunout. Bez připojení fyzické klávesnice bych si dlouho lámal hlavu, jak tuto situaci vyřešit. Zkoušel jsem také například hrát na dotykové klávesnici hry, avšak některé ji vůbec neregistrovaly a ty co ano zase nedokázaly zároveň přijímat podněty z klávesnice a touchpadu.

Jako každé převratné hardwarové řešení, i dva displeje v Zenbooku Duo jsou bytostně závislé na tom, jak si s ním poradí výrobci softwaru. Věřím, že Asus se domluví s předními tvůrci kreativních aplikací pro práci s grafikou, fotografiemi či videem, aby své programy optimalizovaly pro dva displeje Zenbooku Duo. Nicméně mimo omezený ekosystém se patrně vývojáři nebudou snažit o optimalizaci pro úzkou skupinu uživatelů, tudíž pokud využíváte specifické nemainstreamové aplikace, můžete narazit na problémy, které nebudou mít řešení.

Závěrečné hodnocení

Asus Zenbook Duo (označení testovaného kusu UX8406MA-OLED086X) je bezesporu velmi specifické zařízení pro úzkou skupinu uživatelů. Jako k takovému je potřeba k němu i přistupovat, neboť pravděpodobně ani Asus nedoufá, že se toto řešení prosadí do mainstreamu. Jestli je takové zařízení pro vás už vám ale odpovědět nedokážu – pokud při své práci spoléháte na externí monitor, který byste rádi měli i na cestách, toto může být řešení vašeho problému. Pakliže ale nutně nepotřebujete dvojici displejů za každou cenu, pak raději vsaďte na klasiku.

Jako filtr skutečných zájemců o Zenbook Duo slouží také cena, která není zrovna malá. Testovaná konfigurace vás vyjde na 65 990 Kč, což už si musíte velmi dobře rozmyslet, jestli toto zařízení nutně potřebujete ke své práci. Za nejnižší konfiguraci sice zaplatíte „jen“ 49 990 Kč, i tak se ale za tuto cenu dají pořídit výkonnější zařízení, která sice nebudou mít takový „cool faktor“, ale práci odvedenou stejně dobře, v mnoha případech i lépe. Otázka je, jestli se najde dostatek zákazníků, aby Asus vydal nástupce tohoto zařízení a tím potvrdil jeho životaschopnost na trhu. Ačkoli se mi tento typ experimentování líbí, jsem skeptický vůči tomu, zda se v budoucnu s nástupcem Zenbooku Duo ještě někdy setkáme.

Asus Zenbook Duo 9 Design a konstrukce 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.6/10

















Výdrž akumulátoru 7.9/10

















Kvalita displeje 9.9/10

















Konektivita 9.2/10

















Klady netradiční konstrukce se dvěma displeji

široké možnosti kreativního využití

odolná konstrukce s vojenskou certifikací

špičkové dotykové OLED panely

dva displeje jsou na cestách k nezaplacení Zápory nudný design

některý software není připraven na dva displeje

jen průměrná výdrž na baterii

nedostatek výkonu pro náročnější úkony

