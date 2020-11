Recenze aplikace multiMATIC: topný systém Vaillant můžete ovládat odkudkoliv na světě

Tepelné čerpadlo nepatří mezi ten typ zařízení, u kterého byste očekávali možnost pohodlného ovládání ze svého smartphonu či tabletu. Tedy abych byl přesný, tepelné čerpadlo ovládat nepotřebujete, jelikož to se zcela autonomně stará výhradně o odběr tepelné energie obsažené ve vzduchu a následné předání do topné soustavy. A právě u té už možnost vzdáleného ovládání dává smysl a já vám v dnešní recenzi představím řešení, které poskytuje jeden z největší výrobců tepelných čerpadel na světě, společnost Vaillant.

Když jsme řešili návrh našeho domu, zajímala mě pochopitelně i funkce vzdáleného ovládání topného systému z libovolného místa na světě. Jednoduše se mi líbila myšlenka mít možnost na několik kliknutí v telefonu systém uvést do úsporného režimu v případě, že se zrovna chystáme na delší dovolenou, a při návratu domů se opět vrátit do vyhřátého. Stejný scénář navíc mohu aplikovat i na letní měsíce, kdy se pomocí systému od Vaillantu a podlahového topení dá v domě i chladit.

V domácnosti používáme tepelné čerpadlo vzduch/voda aroTHERM, který se standardně ovládá přes ekvitermní regulátor VRC 700. To je taková ta krabička s displejem (termostat), přes kterou je možné regulovat výkon tepelného čerpadla (či kotle), cirkulačního čerpadla, topného systému, nebo třeba ohřev teplé vody, a to včetně plánování na jednotlivé hodiny a dny v týdnu.

Tohle samozřejmě není nic nestandardního, nicméně právě k tomuto modulu je možné pořídit krabičku druhou s označením Vaillant VR 920, která vám umožní veškeré ovládání provádět na dálku skrze mobilní aplikaci multiMATIC.

Instalace a zprovoznění modulu VR 920

Samotnou instalaci tohoto modulu provedl přímo technik Vaillantu společně s instalací základní jednotky VRC 700, kterou máme umístěnou v obývacím pokoji. Oproti tomu VR 920tku není potřeba mít na očích, jelikož se jedná pouze o komunikační prvek a instaluje se tedy přímo na kotel.

Po aktivaci jednotky technikem už práci přebíráte vy. Stačí si pouze stáhnout mobilní aplikaci a zaregistrovat se. Jakmile se do aplikace přihlásíte, bude potřeba ji spárovat s modulem VR 920 a připojit jej k internetu. To můžete provést buď skrze ethernetový kabel, nebo přes Wi-Fi. Pak vás uvítá konfigurační průvodce, ve kterém vyplníte několik základních údajů a požadavků. Jde například o vaši komfortní teplotu, nastavení časů pro denní a noční topení, nebo zda jste přes den doma…).

Přehledná mobilní aplikace

Po dokončení konfigurace aplikace v mém případě došlo ještě k aktualizaci firmwaru v jednotce VR920, a následně už mě přivítala úvodní obrazovka, na které se zobrazují všechny potřebné informace. Jde například o nastavenou teplotu v domě (nebo v jednotlivých zónách, pokud jich máte více), teplotu ohřevu vody, venkovní teplotu (získanou z exteriérového čidla) a informaci o tom, zda je aktivní cirkulační čerpadlo.

Ve spodní části aplikace najdete tři záložky. Kromě té hlavní jde o informační panel, kde můžete ověřit, zda váš systém běží bez problémů, a především se přepnout do nejrůznějších grafů měření spotřeby elektrické energie (pro topení či chlazení, ohřev teplé vody), a zároveň zde vidíte přírodní zisk pro topení a teplou vodu.

U grafů se lze přepínat mezi denním, týdenním, měsíčním, ročním a celkovým obdobím. Právě tyto grafy jsou cenným zdrojem informací o tom, jak vaše tepelné čerpadlo v jednotlivých obdobích roku pracuje. Aplikace zde dále umí zobrazit teplotu teplé vody v zásobníku a tlak vody.

Poslední položkou je Nastavení, kde si lze přizpůsobit chování aplikace. Navolit lze například typ připojení (Wi-Fi nebo LAN), upravit možnosti zobrazení, nebo vytvořit vlastní časové intervaly.

Pohodlná regulace teploty a časové plány

Vraťme se nyní zpět k hlavní obrazovce, odkud se dá dostat do dalších nastavení pro vytápění a chlazení. Skrze tlačítko se třemi tečkami pod sebou se rovněž dostanete do seznamu zvláštních druhů provozu, kde lze například rychle upravit chování topného systému v případě, že nebudete několik dní doma, nebo se naopak budete vracet.

Přímo v mobilní aplikaci máte možnost upravit si týdenní plány vytápění (či chlazení v případě letních měsíců). Do této nabídky se dostanete kliknutím na ikonku domu s teploměrem na hlavní obrazovce.

Přizpůsobení časového harmonogramu je velice jednoduché. Stačí jen nastavit požadované teploty pro denní a noční provoz, stejně jako byste to dělali na klasickém nástěnném termostatu. Ani v mobilní aplikaci nechybí možnost přizpůsobení topného programu pro jednotlivé dny v týdnu a věřte mi, že nastavovat tyhle hodnoty v mobilní aplikaci je o poznání pohodlnější než v případě tlačítkové jednotky na zdi.

Nastavení pro jednotlivé dny navíc lze kopírovat z těch předešlých a zejména při prvních týdnech provozu v novém domě jsem tuhle nabídku navštěvoval poměrně často a snažil se teploty vyladit tak, aby byly pro nás co nejpříjemnější, ale zároveň, aby vytápění bylo efektivní.

Úplně stejné plánování jako pro vytápění & chlazení máte k dispozici i pro cirkulační čerpadlo (pokud jej využíváte) a ohřev teplé vody (včetně požadované teploty).

Na ovládání z telefonu si rychle navyknete

Regulace teploty skrze mobilní telefon je návyková záležitost. Samozřejmě, jako každá technologie pro chytrou domácnost, je i tato závislá na funkčním připojení k internetu, nicméně za celou dobu provozu jsem s konektivitou nezaznamenal jediný problém. Základem je samozřejmě kvalitní router, který v mám případě obstarává meshový TP-Link Deco.

Stabilní je i samotná mobilní aplikace, jen stahování aktuálních údajů z jednotky by mohlo být o něco rychlejší. Pokud například provedete změnu teploty na klasickém termostatu na zdi a následně spustíte aplikaci, objeví se vám hláška „Probíhá synchronizace…„. Někdy zabere propsání nových hodnot jen několik vteřin, setkal jsem se ale i s tím, že celý proces trval skoro minutu.

K dokonalosti mi tady ještě jedna drobnost chybí. Bylo by skvělé, kdyby Vaillant nabízel napojení na standardizované systémy Google Home (Google Assistant) a Apple HomeKit. Ani ne tak kvůli hlasovému ovládání, protože regulace vytápění není něco, co byste z dlouhodobého hlediska potřebovali nastavovat a obsluhovat každý den (jakmile si vyladíte optimální teplotu, nebudete do systému potřebovat přistupovat nijak často), ale spíše kvůli možnosti mít informace o teplotě přímo v centrální aplikaci, kterou pro chytrou domácnost využíváte.

Modul VR 920 je rozhodně šikovným rozšiřujícím prvkem ke standardnímu topnému systému Vaillant, který si v případě potřeby můžete dokoupit. Aktuálně se cena za tuto jednotku pohybuje okolo hranice sedmi tisíc korun, což mi vzhledem k možnostem, které uživatelům tepelných čerpadel Vaillant nabízí, přijde jako částka adekvátní.