Realme GT Neo 3 dostane loňský čipset a foťák s optickou stabilizací

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o uniklých specifikacích herní edice Realme GT Neo 3. Tentokrát díky @OnLeaks a Zollege na internet prosákly informace o neherní variantě, která má rozhodně také čím překvapit. Co všechno nástupce Realme GT Neo 2 nabídne?

Hlavní změna se odehraje v případě čipsetu – GT Neo 3 má údajně nasadit minulou generaci vlajkového čipsetu do Qualcommu, konkrétně Snapdragon 888, což je oproti GT Neo 2 a jeho Snapdragonu 870 posun kupředu. Nicméně kvalit MediaTeku Dimensity 9000, jenž by měl být použit u GT Neo 3 Gaming Edition, nedosahuje. Displej by měl dostat velikost 6,62“.

Realme GT Neo 3 vsadí na starší čipset a optickou stabilizací fotoaparátu

Vylepšení se dočká také hlavní fotoaparát, který dostane rozlišení 50 Mpx a optickou stabilizaci obrazu. Ostatní fotoaparáty mají být stejné jako v případě GT Neo 2, tedy 8Mpx širokoúhlý objektiv, 2Mpx makro snímač a 16Mpx selfie kamera. Kapacita baterie se má zastavit na 5 000 mAh, přičemž o nabíjecím výkonu nepadlo ani slovo – není proto jisté, zda dostane 65W nabíjení jako minulá generace, či se inspiruje u herní verze, která má být osazena 125W nabíjením.

Předpokládaná cena Realme GT Neo 3 se pohybuje okolo 300 eur (cca 7 400 korun bez DPH). K odhalení by podle dostupných informací mělo dojít 31. července.