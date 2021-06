Realme GT 5G recenze: nepřehlédnutelný design, slušná výbava a příznivá cena

Na začátku března značka Realme představila svůj nejvybavenější smartphone, který na sebe okamžitě začal poutat pozornost. A to nejen díky svému výraznému designu, ale i slušné výbavě. Po premiéře jsme ještě neznali cenu, nicméně Realme slibovalo, že bude hodně agresivní. A výrobce nelhal. Levnější smartphone se Snapdragonem 888, 64Mpx fotoaparátem a podporou 5G sítí, než je dnes recenzované Realme GT 5G, byste na českém trhu hledali marně.

Realme GT 5G je nejlevnější smartphone se Snapdragonem 888

verze s veganskou kůží má originální design, se kterým budete budit pozornost

Android 11, 120Hz displej, 64Mpx fotoaparát a ultra-rychlé 65W nabíjení

Přiznám se, že na test tohoto kousku jsem se opravdu těšil, a to zejména díky výraznému designu dražší varianty, jejíž záda tvoří žluto-oranžově zbarvená veganská kůže, do které je zasazený tmavý skleněný pruh, který se táhne až k modulu se třemi fotoaparáty.

Flagship killer?

Klasické verze Realme GT 5G se skleněnými zády (v modré nebo stříbrné) také nevypadá nijak špatně – povrch s dopadajícím světlem mění barvu a vytváří zajímavé odlesky, nicméně za sebe mohu doporučit variantu s koženými zády, která vypadá o poznání lépe. Poměrně překvapivé je, že kožená varianta stojí úplně stejně jako skleněná.

Nemohu se ubránit dojmu, že se po stránce designu jedná o jeden z nejoriginálnějších smartphonů letošního roku. To, že s novinkou budete ve svém okolí budit pozornost dokládá i fakt, že mě během testování zastavilo několik lidí, kteří se ptali, co že to mám za telefon. Kožená záda s výraznou barvou prostě dokáží zaujmout.

Žluto-oranžová veganská kůže je příjemná na dotek a díky speciální povrchové úpravě se nemusíte bát, že byste kůži snadno poškodili nebo poškrábali. Po dvou týdnech intenzivního testování, kdy jsem telefon nijak nešetřil, na něm není jediný škrábanec. Potěší i fakt, že displej je už z výroby krytý ochrannou fólií.

Hmotnost obou variant je nepatrně vyšší – 186 gramů, nicméně díky dobře vyváženému těžišti Realme GT v ruce působí lehčí, než kolik opravdu váží. I přes větší rozměry, na kterých má podíl 6,43″ displej, je ergonomie novinky příkladná.

Ve spodní části kromě systémového reproduktoru, který hraje celkem standardně, najdete i USB-C konektor a 3,5mm audio výstup pro připojení sluchátek. Klávesa Power a tlačítka pro regulaci hlasitosti jsou umístěna na bocích v ideální pozici tak, abyste na ně prsty spolehlivě dosáhli. Rámeček na první pohled působí jako plastový, ale nenechte se zmást, jde o hliník.

Nejlevnější se Snapdragonem 888

Výrobce novinku v propagačních materiálech označuje jako supersport mezi telefony, a to nejen díky velmi slušnému výkonu, který snese srovnání s konkurenčními top modely, ale také díky faktu, že Realme GT 5G byl vyvíjen pod kódovým označením Race. Dalším odkazem na rychlost je samozřejmě podpora 5G sítí. Rychlost 5G jsem prověřil v Praze v sítí operátora T-Mobile.

Průměrná rychlost stahování dat se pohybovala okolo 110 Mbps, v případě uploadu to bylo okolo 37 Mbps (testováno skrze službu SpeedTest.net). Boční slot navíc pojme hned dvě nanoSIM, nicméně prostor pro paměťovou kartu byste zde hledali marně.

Hardwarové parametry Realme GT 5G Systém: Android 11 Rozměry: 158,5 x 73,3 x 8,4 mm , Hmotnost: 186 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,43", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.3, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.5, 26mm, 1/3.0", 1.0µm, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Jak už jsem avizoval v úvodu, Realme GT 5G je aktuálně nejlevnějším smartphonem s výkonným osmijádrovým čipsetem Snapdragon 888. Průměrem tří testů v AnTuTu Benchmarku (v9) jsem se dostal na hodnotu 817 546 bodů, což je hodně slušný výsledek. V nastavení jsem měl aktivní tzv. GT režim, který oproti standardnímu provozu poskytuje vyšší výkon, ale samozřejmě je energeticky náročnější.

Mimochodem – nevěřili byste, jak složité je do telefonu AnTuTu nainstalovat. Z oficiálních stránek benchmarku se stahování nespustí, protože jej Google blokuje přímo v prohlížeči Chrome. APK soubor jsem si tedy musel z webu stáhnout přes počítač a poté přesunout do telefonu, nicméně i tady mě před samotnou instalací čekaly další dvě varovné obrazovky.

Příkladně má Realme vyřešené i chlazení. V útrobách se kromě výparníkové komory nachází poměrně velký chladič z oceli a mědi, který zbytkové teplo odvádí dále od čipsetu a reálně tím dokáže jeho teplotu snížit až o 15 stupňů. A mohu potvrdit, že ani po několika po sobě spuštěných testech AnTuTu a 3D Marku telefon nijak výrazně netopil – na povrchu jsem teploměrem naměřil maximální teplotu 37,2 stupně.

Na českém trhu se Realme GT 5G prodává ve dvou paměťových variantách – základní a mnou recenzovaná má 128 GB interní úložiště (UFS 3.1) a zcela dostačujících 8 GB RAM, vybavenější nabídne dvojnásobnou velikost úložiště a 12 GB RAM.

Vzhledem k použitému čipsetu asi nikoho nepřekvapí rychlá fixace GPS pozice během navigace. Dobře funguje i Android Auto, jen škoda, že telefon podporuje pouze připojení přes USB-C kabel a nikoliv bezdrátově.

120Hz Super AMOLED displej

Přední strana je osazena 6,43palcovým displejem s Full HD+ rozlišením. Jedná se o Super AMOLED zobrazovač od Samsungu, který se pyšní adaptivní obnovovací frekvencí s maximem na 120 Hz. Dotyk je dokonce samplován ve frekvenci 360 Hz. Hráči budou z tohoto zobrazovače nadšení, ovšem radost udělá i při prohlížení multimédií, panel totiž umí zobrazit 100 procent barev ve spektru DCI-P3.

Navíc se pyšní vysokým jasem 1 200 nitů, což oceníte při silném letním sluníčku. Automatická regulace jasu by měla být ještě citlivější než u konkurence; pomáhat tomu má hned dvojice světelných senzorů. V praxi jsem si ale žádného výraznějšího rozdílu u regulace podsvícení (ve srovnání s jinými telefony) nevšiml.

Díky tenkým rámečkům a titěrnému otvoru pro 16Mpx selfie kameru přední panel zabírá 91,7 procent čelní plochy. Displej má skvělé barevné podání i dobré pozorovací úhly. Navíc je do něj integrována poměrně rychlá a přesná čtečka otisků prstů.

Uživatelské prostředí Realme UI 2.0, které tady běží nad Androidem 11, navíc dovoluje nastavit různé efekty/animace na prst přiložený na displej. A podobných vychytávek v uživatelském prostředí najdete podstatně více, a co je důležité – nadstavba je přehledná, nabídky logicky uspořádané, v grafické žádné omalovánky, díky čemuž nemáte šanci poznat, že za ní stojí čínská firma.

V nastavení mě potěšila funkce, se kterou lze aktivovat světelné efekty na hranách displeje. Něco podobného znají majitelé Samsungů a je zřejmé, že tady se Realme tak trochu inspirovalo. Pokud máte vypnutý displej a přijde vám notifikace, okraje rámečku se postupně zbarví do duhových barev.

Vzhledem k přítomnosti Super AMOLED panelu nechybí ani podpora pro Always-on obrazovku, na které lze kromě informací o datu/čase, stavu baterie a ikonek aplikací, u kterých máte nové notifikace, zobrazovat i vlastní animované vzory a motivy.

Always-on se kvůli úspoře energie automaticky zobrazí, jakmile telefon vezmete do ruky, případně lze zobrazení aktivovat neustále, což vám ale za celý den sebere okolo 18 % baterie. Jen škoda, že Always-on nelze aktivovat poklepáním na displej v případě, kdy vám telefon leží na stole. Přitom v nastavení lze probuzení poklepáním aktivovat, ale to se dostanete přímo na uzamčenou obrazovku, nikoliv na Always-on.

Baterie a výdrž

Realme GT 5G disponuje 4500mAh akumulátorem, který díky 65W nabíjecímu adaptéru v balení z nuly na sto nabijete za úctyhodných 35 minut. Při šetrnějším používání a s vypnutým GT režimem jsem se dokázal dostat i na dva dny provozu (Always-on jsem nepoužíval). Při aktivnějším fungování a permanentně zapnutým Always-on telefon bez problémů zvládl celý pracovní den a večer měl ještě rezervu okolo 30 %. Zamrzí snad jen absence bezdrátového nabíjení.

Fotoaparát a záznam videa

Mírně vystouplý fotomodul na zádech obsahuje tři samostatné kamery: hlavní fotoaparát s rozlišením 64 megapixelů a světelností f/1.8 a elektronickou stabilizací obrazu, širokoúhlou kameru s rozlišením 8 megapixelů, světelností f/2.3 a úhlem záběru 119°, a makro kamerku s 2Mpx rozlišením (f/2.4) a fixním focusem na vzdálenost 4 cm.

Absolutně nechápu, proč se někteří čínští výrobci v poslední době uchylují k tak nesmyslnému kroku, jako je přítomnost makro kamerky, zvláště s rozlišením dva megapixely. Ani u Realme GT 5G, ani u jiného dříve testovaného telefonu, se mi s tímto fotoaparátem nikdy nepodařilo vyfotit nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo fotografii, se kterou bych se chtěl někde pochlubit. A rozlišení 1600 x 1200 px je na dnešní domu také žalostně malé.

Výrobce si žalostné kvality makro kamery musí být vědom protože režim, který se pro focení makra používá ani nenajdete na hlavní obrazovce aplikace pro focení, ale je schovaný až v podnabídce s dalším výběrem režimů focení.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Stejně tak 8Mpx širokáč na mě příliš velký dojem neudělal. Rád bych napsal, že alespoň za dobrého světla produkuje slušné snímky, ale není to pravda. Barevná korekce je ještě přijatelná, ale ostrost je opravdu špatná, o čemž se můžete přesvědčit z přiložených srovnávacích fotografií. V šeru a horším světle širokoúhlý objektiv raději ani nedoporučuji používat. Zamrzí také, že výrobce do smartphonu nepřidal i teleobjektiv s alespoň dvojnásobným optickým přiblížením.

Až doposud jsem v recenzi nešetřil slova chvály, nicméně makro i širokáč jsou u Realme GT 5G pouze do počtu a reálně nemají využití. Pověst zachraňuje alespoň hlavní 64Mpx fotoaparát (Sony IMX 682), který umí pořizovat dostatečně ostré snímky i v horším světle.

V režimu automatiky nefotíte na plných 64 Mpx, ale 16 Mpx (4608 x 3456 px), kdy se data ze čtyřech okolních pixelů slučují do jednoho. Pokud byste chtěli fotit na maximální rozlišení, stačí se přepnout do plně manuálního módu, či do speciálního 64megapixelového režimu.

Jen barvy by mohly být méně saturované, čehož se dá částečně docílit vypnutím AI režimu (vylepšení v podobě „umělé inteligence“) a funkce HDR. Přesto by si barevná korekce ještě zasloužila optimalizovat. Slušná je i kvalita nočních snímků – zejména při focení statických scén doporučuji sáhnout po dedikovaném nočním režimu, který během několika vteřin pořídí vícero snímků s různou expozicí, ze kterých následně složí výslednou fotografii.

Realme GT 5G zvládne nahrávat video ve Full HD při 30 a 60 fps, tak také ve 4K při 30 i 60 fps. Pokud ale budete chtít využívat širokoúhlý objektiv (0,6x), budete se muset spokojit maximálně s Full HD videem s 30 snímky za vteřinu. Během záznamu rovněž není možné přepínat se na širokáč, ale vzhledem k jeho průměrné kvalitě je to možná i dobře. Primárně tak budete natáčet skrze hlavní 64Mpx snímač, který vám nabídne i dvojnásobné a pětinásobné hybridní přiblížení (výřez z 64 Mpx + digitální zoom).

O kvalitě videa platí to samé jako u fotografií. Za dobrého světla hlavní objektiv (bez využití přiblížení) natáčí ostré záběry a potěší i poměrně rychlé přeostřování, jen barvy jsou na můj vkus zbytečně saturované. Dvojnásobné přiblížení je za dobrého světla použitelné, ale je nutné počítat s degradovanou ostrostí. Tady by rozhodně pomohl teleobjektiv, ale do něj se Realme zatím příliš nehrne. Kvalita záznamu zvuku je dostatečná.

Závěrečné hodnocení

Mám rád telefony, které na první pohled nepůsobí jako nudná tuctovka a díky výraznému designu jsem si testování nového Realme GT 5G dokázal užít. Snapdragon 888 v kombinaci s dostatečně velkou operační pamětí i příkladně optimalizovaným systémem Android 11 je zárukou toho, že budete mít v kapse dostatek výkonu na minimálně další dva roky.

A nouze nebude ani o rychlá data. 5G se nám v České republice sice rozjíždí pomaleji, než bychom chtěli, ale i tak víte, že s touto novinkou na sítě páté generace budete připraveni. Zapomenout nesmím ani na dobrou výdrž a rychlé 65W nabíjení či velmi sympatickou cenu.

Realme GT 5G se na českém trhu začne prodávat od 21. června, už nyní ale běží předobjednávky. V základní verzi s 8 GB RAM a 128GB pamětí telefon pořídíte za 12 999 Kč, varianta s 12 GB RAM a 256GB pamětí vyjde na 14 499 Kč. Zajímavé je, že kožená varianta je bez jakéhokoliv příplatku.

Od dnešního dne do 21. června běží speciální promo akce, v rámci které Realme GT 5G vyjde na 11 499 Kč, respektive 12 999 Kč u vybavenější varianty. Rozhodně doporučuji sáhnout po verzi s koženými zády, která jen tak nezapadne.

Je vidět, že Realme pro svůj nejnovější vlajkový model nasadilo hodně agresivní cenovou politiku, se kterou má šanci slušně zatopit konkurenci. Jen škoda zbytečně přesaturovaných barev u hlavního 64Mpx fotoaparátu a zcela zbytečné duo širokoúhlého a makro objektivu, které chápu jen jako marketingové lákadlo s téměř nulovou využitelností.