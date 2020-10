Qualcomm zřejmě chystá vlastní herní telefon. Spolupracuje na něm s Asusem

Společnost Qualcomm je jedním z největších výrobců mobilních čipů na světě. Její Snapdragony najdeme v telefonech téměř všech značek na světě, přičemž silné zastoupení mají i ve vlajkových a herních telefonech. Druhá jmenovaná skupina bude pravděpodobně pro Qualcomm čím dál důležitější, neboť výrobci smartphonů kvůli ušetření nákladů u svých vrcholových modelů čím dál více sahají po čipsetech vyšší střední třídy.

Herní smartphone od Qualcommu?

Rozčeřit vody herních smartphonů by podle serveru DigiTimes mohl v příštím roce sám Qualcomm, který údajně ve spolupráci s Asusem pracuje na vývoji vlastního herního telefonu. Asus se má postarat o návrh telefonu, zatímco průmyslový design a optimalizaci čipové sady Snapdragon 875 dodá Qualcomm. DigiTimes tvrdí, že se bude jednat o telefon nesoucí značku Qualcomm, což by byl poněkud překvapivý tah, pokud by se výrobce čipů rozhodl konkurovat zavedeným mobilním značkám.

Qualcomm a Asus prý budou kvůli udržení nízkých nákladů objednávat společně komponenty a sdílet spolu některé technologie. Obě firmy očekávají, že se jim v příštím roce podaří vyprodukovat 1 milion herních smartphonů; půlka má nést značku Qualcomm, druhá polovina ASUS ROG. Aby si tyto telefony nekonkurovaly, budou údajně nabízeny na jiných trzích.

Více informací bychom se mohli dozvědět v prosinci na výročním summitu Qualcommu. Ten se obvykle konal na Havaji, letos však proběhne pouze virtuální formou, a to 1. prosince. Na této události bude s největší pravděpodobností představen právě příští vlajkový čipset Snapdragon 875.