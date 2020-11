Qualcomm údajně získal licenci na dodávky čipsetů pro Huawei

Od poloviny září letošního roku nesmí společnost TSMC vyrábět čipsety Kirin pro firmu Huawei, což pochopitelně významnou měrou zasahuje do mobilního byznysu čínské společnosti. Záchranné lano okamžitě nabídla konkurence, ovšem ta neměla k obchodování s Huawei potřebná oprávnění. Nyní se však zřejmě hnuly ledy.

Qualcomm může dodávat čipsety pro Huawei

Podle nejnovějších informací z Číny začalo americké ministerstvo obchodu masivně „rozdávat“ licence, které obchod s Huawei povolují. Oprávnění dostaly firmy Intel, AMD, Samsung Display nebo Sony, a nově se k nim přidává i americký Qualcomm. Ten dokonce ve svých finančních výsledcích 5. listopadu potvrdil jednorázovou platbu 1,8 miliardy USD (asi 40 miliard korun) od Huawei na zaplacení licenčních poplatků.

Qualcomm se netají tím, že by čínské značce rád dodával své vlastní procesory, stejně tak v Huawei by se jejich použití nebránili. Americký gigant není schopný pokrýt kompletní potřeby Huawei, avšak zbývající nedostatky čipsetů by mohl vykrýt čínský MediaTek, který prý rovněž potřebná oprávnění získal.