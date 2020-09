Snapdragon 750G nabídne herní výkon, podporu 5G a AI k odstranění šumu

Společnost Qualcomm v tomto týdnu představila nový čipset vyšší střední třídy pojmenovaný Snapdragon 750G. Jedná se o 8nm nástupce Snapdragonu 730G, který si polepšil nejen ve výkonu, ale dostal do svého obalu i spoustu dalších užitečných funkcí.

Qualcomm Snapdragon 750G: výkon vhodný pro mobilní hraní

Qualcomm se chlubí, že právě představená novinka má oproti minulé generaci až o 20 procent více výkonu. Může za to jak modernější procesorová jednotka postavená na osmi jádrech Kryo 750, tak novější grafika Adreno 619 GPU. Především díky těmto součástem spadá tento čipset do rodiny Snapdragon Elite Gaming, zajištěna je podpora HDR hraní a technologie Qualcomm Game Color Plus. V čipsetu je rovněž integrována pátá generace AI enginu, jehož hlavní marketingovým tahákem se má stát funkce pro odstraňování šumu pro vyšší kvalitu audio a videohovorů.

Snapdragon 750G má v sobě integrovaný 5G modem Snapdragon X52, který si poradí jak se sub-6, tak s mmWave, což znamená teoretickou stahovací rychlost až 3,7 Gb/s. Samozřejmostí je i podpora LTE, Wi-Fi 6, NFC a Bluetooth 5.1 včetně nového zvukového kodeku AptX Adaptive. Nový čipset je připraven na smartphony s až 12 GB RAM, 120Hz displeji (pouze ve Full HD+ rozlišení) a fotoaparáty s rozlišením až 192 Mpx. Nechybí ani podpora nabíjecího protokolu Qualcomm Quick Charge 4+.

Pro výrobce smartphonů je potěšující fakt, že Snapdragon 750G má stejné rozložení pinů jako Snapdragon 690G, takže nevyžaduje mnoho vnitřních úprav. První telefony se Snapdragonem 750G by se měly objevit ještě v tomto roce, premiéru by si tento čip měl odbýt v některém z chystaných smartphonů značky Xiaomi. Tento čip pravděpodobně dostane i nedávno oznámený smartphone Samsung Galaxy A42 5G, který má být nejlevnějším 5G telefonem v nabídce korejského výrobce.