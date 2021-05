Průlom v miniaturizaci: nový mikročip do těla dostanete skrze injekční stříkačku

Americkým vědcům z Kolumbijské univerzity se podařil průlom v oblasti medicíny a moderních technologií. Díky pokrokům v miniaturizaci se povedl vyrobit mikročip tak malý, že lze pravit do těla pacienta s pomocí injekční jehly. Následně by poté mohl pomáhat se sledováním teploty, dýchání, tlaku krve či hladiny cukru v krvi. Pacient díky tomu nemusí ležet v nemocnici či být pod stálým dohledem.

Jednočipový systém měří méně než 0,1 milimetr³, což s sebou nese také řadu obtíží. Jednou z nich je například komunikace s čipem, ke kterému museli využít ultrazvuk, protože klasické rádiové vlny jsou příliš velké. Rozdíl oproti současným technologiím používaných v medicíně není jen ve velikosti, ale také v systému fungování. „Tohle je nová myšlenka ,čipu jako systému‘. Toto je čip, jenž je sám o sobě kompletně fungující elektronický systém,“ řekl hlavní autor studie Ken Shepard.

Vytvořený mikročip je na samotné hranici toho, čeho lze se současnými technologiemi dosáhnout. Pokud se vědcům podaří výzkum úspěšně dotáhnout do konce, mohly by medicínské mikročipy pomoci celé řadě lidí především díky snadné aplikaci, ke které není potřeba invazivní zákrok. V současné době je nicméně na řadě testování v laboratorních podmínkách a do reálného nasazení je ještě velmi daleko.