Proměňte svůj iPhone na legendární iPod! Nostalgická aplikace je (zatím) na App Store

Pamatujete na doby, kdy byl iPod Classic králem přehrávání hudby? Návrat k jednoduchosti a designu starého iPodu je nyní možný díky aplikaci s názvem My Classic-Retro Console. Tahle šikovná appka dokáže proměnit rozhraní vašeho iPhonu na téměř dokonalou kopii iPodu Classic, včetně jeho ikonického ovládacího kolečka. Právě tento retro návrat je pro fanoušky původních zařízení značky Apple velmi lákavý.

Jedná se o v pořadí již několikátou aplikaci s tímto konceptem, protože Apple se aplikací s podobným motivem téměř ihned zbavuje. Aby autoři obešli pravidla a v obchodu vydrželi co nejdéle, emulátor není zmíněn v popisku aplikace a zároveň nemá ani snímky obrazovky, které by připomínaly zmíněnou retro konzoli. Na App Store si ji lze pořídit za 79 korun.

Hlavním tahákem je bezpochyby nostalgie. Lidé milují možnost vrátit se k jednoduchosti starých časů. Aplikace navíc přináší také moderní prvky, jako je přizpůsobení vzhledu pomocí různých témat, a můžete si tak svůj „nový iPod“ upravit zcela podle sebe.

Tahle aplikace ale není první svého druhu. Podobné projekty, jako například Rewound, byly z App Store odstraněny kvůli problémům s autorskými právy. Stejný problém samozřejmě hrozí i tomuto emulátoru. Pokud tedy chcete aplikaci vyzkoušet, je potřeba si ji stáhnout co nejdříve.

Po instalaci aplikace si uživatelé mohou nastavit různé vzhledy, které přetvoří jejich iPhone na iPod Classic. Aplikace podporuje synchronizaci s Apple Music, což umožňuje snadné přehrávání hudby a zvyšuje atraktivitu.

There’s a $2.99 app in the App Store right now “My Classic – Retro Console” that’s hiding its true feature: an iPod Classic emulator that utilizes your Apple Music library. It works amazingly well and if you want it, get it before Apple pulls it (they will). pic.twitter.com/fFfzn8OvvE

— Quinn Nelson (@SnazzyLabs) December 9, 2024