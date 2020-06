Připravte chytré hodinky na všechny nástrahy dovolené!

Léto je tu a s ním i čas dovolených. Ať už máte zamířeno k moři, do hor nebo do kempu, čekají na vaše chytrá zařízení spousty nástrah. Je proto dobré chránit nejen telefon, díky kterému lehce trefíte na místo určení ale i v posledních letech stále populárnější chytré hodinky. Ty obzvlášť v případě aktivní dovolené pomáhají zaznamenat sportovní úspěchy a mnohdy jsou jediným spojením s vaším telefonem.

Obě zařízení mají jedno společné, a to vysoké riziko poškození i při běžných aktivitách. Stačí nechtěný náraz rukou do stromu, sklouznutí při běhu či neopatrnost při přípravě rodinného grilování a neštěstí je na světě. Obzvlášť v případě chytrých hodinek s citlivými obrazovkami. Ty se zpravidla ani nevyplatí opravovat, jelikož servis stojí téměř tolik, co nové zařízení.

Z výše uvedených důvodů proto Dánský výrobce PanzerGlass rozšířil svou nabídku produktů o skla určená právě pro chytré hodinky. Ta vynikají maximální odolností i při zachování 100% citlivosti na dotyk a vaše hodinky připraví na všechno. Vysoké odolnosti výrobce dociluje díky 0,4mm tloušťce skla a svou roli hraje i náročný výrobní proces. Dokonalé usazení na hodinkách zajišťuje kvalitní lepidlo, které je navíc po celé ploše skla. Není se tedy třeba bát nevzhledných vzduchových bublin ani postupného odlupování. Lepidlo taktéž bez problémů odolá i vykoupání v bazénu.

V nabídce jsou skla pro vybrané modely hodinek značek Apple, Samsung, Suunto, Huawei, Polar a Garmin. Kompatibilitu s dalšími hodinkami ostatních výrobců jednoduše zjistíte pomocí QR kódu, který se nachází na balení produktu nebo na e-shopech. Tvrzená skla na chytré hodinky můžete zakoupit například na MobilPohotovost.cz.