Prémiové audio od Bose za tu nejlepší cenu. Pouze teď extra sleva 10 % na Smarty.cz

Teplé počasí vylákalo mnohé z nás ven. Ať už na sport nebo na pikniky, vždy si rádi s sebou vezmeme oblíbenou hudbu. Na Smarty.cz můžete pouze do konce týdne pořídit prémiová sluchátka a reproduktory od Bose s extra slevou 10 %. Stačí zadat kód BOSE10.

Sluchátka na sport i do kanceláře

V nabídce se slevou najdete náhlavní i špuntová sluchátka. Ať už tedy sháníte parťáky na sport nebo na práci, u Bose to najdete. Kromě špičkového zvuku se můžete těšit i na kvalitní zpracování, díky kterému vám sluchátka prostě sednou. Například oblíbená náhlavní sluchátka s ANC Bose QuietComfort 35 II pořídíte za cenu 5 301 Kč (původní cena 5 890 Kč). Sportovce potěší nabídka sluchátek Bose Soundsport Free, které si můžete pořídit za cenu 3 591 Kč.

Reproduktor se hodí na doma i na piknik

Přenosné reproduktory teď letí, a to především pro jejich univerzálnost. Můžete ho totiž kamkoliv přenést a poslouchat doma, nebo kdekoliv jinde. Svou oblíbenou hudbu tak můžete mít s sebou třeba na výletě nebo na pikniku. Některé modely jsou vhodné i pro konferenční hovory. V nabídce naleznete oblíbené modely z řady Bose SoundLink Revolve, ten nejlevnější pořídíte se slevou už za 3 771 Kč. V akci jsou i novinky tohoto roku, druhá řada Revolve. To vše můžete mít se slevou 10 %.

Týden slev s Bose trvá pouze do neděle 23.5. nebo do vyprodání zásob. Na nic tedy nečekejte a nakupujte s kódem BOSE10 na www.smarty.cz. A nezapomeňte, v Praze si můžete nechat objednávku doručit už za 60 minut, nebo využít výdejních míst – a to i o víkendu!