Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (9. 10. 2024)

Máme tady středu a to znamená také náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme to nejzajímavější z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme s klidným svědomím doporučit například dokumentární seriál Základní pětka, animovaný seriál Tomb Raider: The Legend of Lara Croft nebo jihokorejský film Válka a povstání.

Základní pětka (Starting 5)

Datum premiéry 1. řady: 9. 10. 2024

9. 10. 2024 Účinkují: Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James

Základní pětka je strhující seriál z prostředí nejznámější basketbalové ligy světa, NBA. Jak prožily sezónu 2023/2024 superhvězdy jako Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis a Jayson Tatum? Ponořte se do zákulisí basketbalového světa, který nabízí nejen pozlátko a slávu na palubovce, ale také řadu dramat, která jsou divákům skryta.

Nový desetidílný sportovní seriál Netflixu přináší intenzivní pohled do zákulisí sezóny NBA 2023/2024 očima pěti největších hráčů ligy – Jimmyho Butlera (Miami Heat), Anthonyho Edwardse (Minnesota Timberwolves), LeBrona Jamese (Los Angeles Lakers), Domantase Sabonise (Sacramento Kings) a Jaysona Tatuma (Boston Celtics). Seriál zachycuje jejich boje na hřišti i mimo ně, když se ženou za slávou, překonávají zranění a vyvažují nároky rodiny a sportu.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Datum premiéry 1. řady: 10. 10. 2024

10. 10. 2024 Namluvili: Hayley Atwell, Allen Maldonado, Richard Armitage

Drsná a neohrožená archeoložka a aristokratka Lara Croft vyrazí na divokou cestu přes celý svět, aby přišla na kloub dávné záhadě. A vyrovnává se při tom s traumatickými událostmi z vlastní minulosti. Animovaný akční seriál Tomb Raider: The Legend of Lara Croft namluvili například Hayley Atwell nebo Richard Armitage.

Animovaný seriál Tomb Raider: The Legend of Lara Croft navazuje na události veleúspěšné rebootované videoherní trilogie Tomb Raider (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) a mapuje další životní osudy této ikonické dobrodružné hrdinky. Více než 25 let po svém prvním vystoupení pokračuje Lara Croft (s hlasem Hayley Atwell) v objevování dávných záhad a odhalování ztracených pravd napříč dechberoucími a nebezpečnými destinacemi.

Válka a povstání (Uprising)

Datum premiéry: 11. 10. 2024

11. 10. 2024 Hrají: Dong-won Gang, Seung-won Cha, Jeong-min Park, Sung-Il Jung, Seon-kyu Jin

Kamarádi z dětství, jeden pán, druhý sluha, se znovu setkají po válce za dynastie Čoson. Tentokrát ale jako nepřátelé, kteří stojí na opačných stranách. Snímek Válka a povstání se odehrává na pozadí válečného chaosu a bere diváky na napínavou cestu životem dvou přátel z dětství, kteří se stali protivníky.

Příběh dvou mužů, kteří prožili válku, jíž nikdo neunikl. V roce 1592 prchá král Seondžó z hlavního města před postupující japonskou armádou. Čcheon-jong, který se celý život snaží uniknout z otroctví, tasí meč a doufá, že se z otroctví vymaní výměnou za své výjimečné služby vlasti. Jong-ryeo, přestože je jediným synem nejprestižnějšího vojenského rodu, se snaží zdokonalit v zacházení s mečem. Sdílí přátelství s Cheon-yeongem, a když Cheon-yeong jeho jménem složí vojenskou kvalifikační zkoušku, snaží se Jong-ryeo přesvědčit svého otce, aby Cheon-yeonga na oplátku propustil z otroctví.