Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (23. 10. 2024)

Je tady středa a s ní i náš pravidelný seriál upozorňující vás na ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací službě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit třeba dokument Ibelin, hororový snímek Nehýbej se nebo druhou řadu jihokorejského seriálu Peklo.

Ibelin (The Remarkable Life of Ibelin)

Datum premiéry: 25. 10. 2024

25. 10. 2024 Účinkují: Zoe Croft

Po smrti mladého hráče hry World of Warcraft vyjde ze svědectví jeho spoluhráčů najevo, že ve virtuálním světě žil naplno. A jeho rodina se nestačí divit, neboť v tom skutečném světě se na první pohled mohlo zdát, že strádá. Dokumentární snímek Ibelin ukazuje život neobyčejného člověka, který i přes těžkosti, se kterými se potýkal v reálném světě, si dokázal najít přátele v tom virtuálním.

Když ve věku 25 let zemřel norský hráč Mats Steen, jeho rodiče truchlili nad tím, co považovali za izolovaný život. Teprve když získali přístup k jeho blogu, zjistili, jak hluboká přátelství si před smrtí na degenerativní svalovou chorobu virtuálně vytvořil. Nevěděli, že Mats už dlouho žil pulzujícím digitálním životem, který zanechal hluboký dopad na komunitu spoluhráčů. Dokumentární flim vás vezme na cestu napříč dobrodružným online životem Matse Steena a představí vám Ibelina, jeho charismatickou postavu ze hry World of Warcraft.

Nehýbej se (Don’t Move)

Datum premiéry: 25. 10. 2024

25. 10. 2024 Hrají: Kelsey Asbille, Finn Wittrock, Daniel Francis

Truchlící žena potká v lese vraha, který jí vpíchne paralyzující injekci. Podaří se jí uniknout, než látka zabere a úplně ji ochromí? Produkce hororového snímku Nehýbej se se zhostil známý režisér Sam Raimi. V hlavních rolích se představí Kelsey Asbille a Finn Wittrock, které můžeme znát se seriálu Yellowstone, respektive American Horror Story.

Truchlící žena, která doufá, že v odlehlém lese najde útěchu, se setká s cizincem, který jí vstříkne paralytickou látku. Jak látka postupně přebírá vládu nad jejím tělem, musí utíkat, skrývat se a bojovat o život, než se jí vypne celý nervový systém. Souboj s neznámým vrahem a především s časem přichází právě včas před Halloweenem.

Peklo (Hellbound)

Datum premiéry 2. řady: 25. 10. 2024

25. 10. 2024 Hrají: Ah-in Yoo, Hyeon-joo Kim, Jeong-min Park, Jin-ah Won, Chase Yi

Nadpřirozené bytosti vynášejí krvavé rozsudky a posílají lidi do pekla. Na základě představy o boží spravedlnosti proto vznikne náboženská skupina. Jihokorejský seriál Peklo vám představí pro evropského diváka netradiční pohled na apokalypsu. Jak se chaos prohlubuje, právník Min Hyejin ze Sodo, Nová pravda a Arrowhead se dále zaplétají do náhlého vzkříšení dříve odsouzeného předsedy Jung Jinsu a Park Jungja.

Ve světě, kde jsou pekelné dekrety a hrůzná vyhnanství na denním pořádku, se Církev nové pravdy snaží udržet u moci bez předsedy Jung Jinsua, který zmizel. Naproti tomu neukázněný kult Arrowhead posiluje svůj vliv pomocí propagandy a veřejných procesů. Vláda pověří Novou pravdu nastolením nového řádu s využitím vzkříšeného Parka Čungdže. Když se Jung Jinsu náhle vzkřísí a vrátí se z pekla, Sodo, skupina soustředěná kolem právníka Min Hyejina a usilující o ochranu nevinných, se ho snaží najít, aby zabránila dalšímu chaosu. Je vzkříšení začátkem spásy, nebo začátkem dalšího pekla?