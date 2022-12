Pohroma pro Google. Víme, jaké telefony představí až do roku 2025

Plány Googlu pro příští roky jsou vcelku konzervativní

Schéma uvedení dvojice velkých a jednoho levnějšího Pixelu se nezmění

Už příští rok se nejspíše dočkáme skládačky Pixel Fold

Americká společnost Google má delší dobu problém s úniky informací. Je téměř vzácnost, pokud se jí podaří před veřejností vůbec něco utajit. V poslední době se Google snaží minimalizovat škody tím, že své produkty představuje ve velkém předstihu, takže leakerům alespoň částečně sebere vítr z plachet.

Nyní se informátoři rozhodli, že se nadnárodní korporací znovu vypéct nenechají a zveřejnili rovnou celý plán chystaných zařízení až do roku 2025. Z něj se můžeme dozvědět, že v roce 2023 se v Mountain View zaměří na model Pixel 7a a skládačku Pixel Fold, které se mají představit na akci Google I/O někdy mezi dubnem a květnem. Spekuluje se také o cenách. Konkrétně Pixel 7a by měl stát 449 dolarů (cca 12 500 Kč s DPH), zatímco za Pixel Fold si firma řekne 1 799 dolarů (cca 50 500 Kč s DPH). Později v roce 2023 se také nejspíše dočkáme Pixelu 8 a Pixelu 8 Pro, přičemž základní varianta bude o něco menší než aktuální Pixel 7, zatímco verze Pro na tom bude stejně. Obě novinky by měl pohánět čipset Tensor G3.

V roce 2024 se dočkáme kompaktního a cenově dostupného Pixelu 8a, avšak u něj bude záležet na případném úspěchu či neúspěchu Pixelu 7a. Cena by se měla pohybovat okolo 499 dolarů (cca 14 000 Kč s DPH), tedy přijde mírné zdražení. Později téhož roku se na scéně objeví Pixel 9, který by opět měl být menší než Pixel 8, a také Pixel 9 Pro s displejem o velikosti 6,7“. Ve hře je také ještě jeden Pro model, který by měl mít zobrazovací panel o velikosti 6,3“. Smartphony opět dostanou nový čipset, konkrétně Tensor G4. Spekuluje se také o novém ohebném telefonu, nicméně zde bude záležet, jak úspěšný bude jeho předchůdce.

Na rok 2025 nemá Google údajně ještě pevně stanovené plány a bude záležet, jaká zařízení budou mít úspěch a jaká nikoli. Pravděpodobně si ale firma pohrává s myšlenkou ohebného véčka, byť spekulace jsou v tomto ohledu velmi zdrženlivé. Ačkoli plány zveřejnil důvěryhodný zdroj, je nutné mít na paměti, že nejsou vytesány do kamene a Google se může kdykoli rozhodnout je změnit, pokud se informace vůbec zakládají na pravdě a nejde jen o způsob, jak lidi okolo Sundara Pichaie vyprovokovat.

