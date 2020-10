Podmořský svět i válka ve Vietnamu. Epic rozdává hry ABZU a Rising Storm 2: Vietnam

Také tento týden přispěchal Epic Games Store s novou várkou počítačových her zdarma. Jednou z nich je povedený titul ABZÛ, v němž vás v roli potápěče čeká prozkoumávání tajuplného podmořského světa, druhou pak online střílečka s prvky realismu Rising Storm 2: Vietnam.

ABZÛ: podvodní dobrodružství

Za atmosférickým počinem ABZÛ stojí tvůrci ze studia Giant Squid v čele s uměleckým ředitelem malebného Journey. Jedná se o dobrodružství odehrávající se výhradně pod vodní hladinou. Hráči se zhostí role potápěče, který prozkoumává tajemný podvodní svět překypující barvami a životem. Mějte se však na pozoru před nebezpečími, která mohou čekat v temných hlubinách.

ABZÛ - E3 2016 Launch Trailer | PS4

Rising Storm 2: Vietnam: autentická válečná vřava

Střílečka Rising Strom 2: Vietnam vás v online bitvách až pro 64 hráčů zavede na bojiště inspirovaná válkou ve Vietnamu. Se soupeři poměříte síly na více než dvaceti mapách, k čemuž bude moci využít 50 autentických zbraní, helikoptéry, miny pasti a mnoho dalšího.

Rising Storm 2: Vietnam Launch Trailer (Full Length)

Nabídka platí do 15. října, kdy ji vystřídá hororová Amnesia: A Machine for Pings a pixel-artovou strategii Kingdom New Lands.