Podívejte se, co přináší rozšířená a vylepšená řada Microsoft Surface!

Microsoft Surface je produktová řada společnosti Microsoft, do které patří – kromě vymakaného multimediálního stolního All in One počítače – několik výkonných notebooků a tabletů. Právě o nich se dnes dozvíte ty nejdůležitější informace, jež vám pomohou s výběrem toho správného zařízení pro váš účel využití.

Na začátku října přišel Microsoft s oznámením, kterým potěšil příznivce své techniky v České republice i na Slovensku. Níže se můžete podívat na nejzajímavější zařízení z řady Surface, jíž si nyní můžete v oficiální distribuci pořídit.

Laptop GO potěší svou cenovkou

V řadě Surface představuje Laptop GO naprostou novinku. Jedná se o notebook kompaktních rozměrů, který působí už na první pohled příjemným dojmem. Prémiový vzhled mu dodává částečně kovová konstrukce. Ta však nepůsobí nijak negativně na celkovou hmotnost, která činí 1 110 gramů.

Laptop GO je dodáván v několika provedeních, které se liší svou hardwarovou výbavou. V základní verzi narazíte na RAM o velikosti 4 GB a vnitřní úložiště 64 GB. Máte-li větší nároky, můžete sáhnout po nejvyšší verzi s 16 GB RAM a 256 GB interní paměti. O výkon se v Laptopu GO postará procesor Intel Core i5 1035G1.

Jedná se o nejlevnější zařízení řady Surface, jež by mělo nejlépe posloužit studentům nebo digitálním nomádům, kteří potřebují především praktičnost a nízkou hmotnost produktu. Ti ocení i slušnou výdrž baterie, jež dosahuje až 13 hodin na jedno nabití.

S Microsoft Surface Pro 7 už nebudete na práci potřebovat nic jiného

Pokud se poohlížíte po zařízení, které by bez kompromisů dokázalo spojit vlastnosti notebooku, tabletu i stolního počítače, pak je Microsoft Surface Pro 7 horkým kandidátem na váš nový pracovní stroj.

I zde každého hned upoutá prémiový vzhled, jenž je především zajištěn díky tělu z hořčíku a zajímavě zpracované klávesnici, kterou si navíc můžete pořídit v několika barevných provedeních. Za klávesnici, myš a případně stylus si však budete muset připlatit, protože v základním balení se nachází pouze tablet spolu s nabíječkou.

Surface Pro 7 je možné pořídit v několika provedeních. Vybírat si můžete z variant s procesory Intel Core i5 nebo Intel Core i7.

Zmínku si zaslouží i nízká hmotnost a velikost zařízení, která však nijak neomezuje jeho výkon.

Výkonný Laptop 3 si poradí s náročnými úkoly

Není-li zařízení typu Surface Pro 7 nic pro vás a radši pracujete s notebookem klasické konstrukce, pak je tu pro vás Laptop 3. Tento ultrabook vystupuje z řady Surface především tím, že se jedná o zařízení s neodnímatelnou klávesnicí oproti ostatním produktům v tomto prémiovém uskupení.

Laptop 3 je nabízen ve 2 velikostních variantách, a to v 13,5″ a 15″variantě. Velikost RAM je možné zvolit buď 8 nebo 16 GB. Zařízení je dodáváno s SSD o velikostech 128, 256 nebo 512 GB. Případně je možné zvolit i 1 TB variantu.

Celá řada Surface je určena speciálně uživatelům, kteří od svého zařízení požadují především prvotřídní výkon a reprezentativní vzhled.

