PlayStation opustí 900 zaměstnanců. Ruší se celé londýnské studio

Končící generální ředitel společnosti Sony Interactive Entertainment Jim Ryan oznámil nepříjemnou zprávu pro zaměstnance herní divize PlayStation. Celkem 900 lidí, což tvoří asi 8 % celkové pracovní síly této části firmy, brzy opustí svá pracoviště. V rámci propouštění má být uzavřena celá pobočka londýnského studia.

Ryan v tiskové zprávě na webu Sony uznává, že jde o velmi talentované lidi, kteří stáli za úspěchem firmy. Vyjádřil také vděčnost za jejich veškerý přínos. Nyní je ale potřeba společnost připravit na budoucnost, která má změnit celé herní odvětví. Opatření se má dotknout také týmů Insomniac Games, Naughty Dog, Guerilla i dalších oddělení divize PlayStation.

Především ekonomická situace posledních měsíců zapříčinila velké propouštění napříč různými technologickými společnostmi. Herní odvětví nebylo výjimkou, protože také Microsoft v lednu oznámil plánované propouštění zhruba 1900 zaměstnanců z Xboxu, Bethesdy nebo Activision Blizzard King. Ostatně i PlayStation už v loňském roce opustily nižší stovky zaměstnanců. Nyní se ale jedná o mnohem větší redukci.

I have nothing to say. I’m in tears. I am looking for a new job I guess so please reach out. I’m numb and once settled I may have more to say. https://t.co/kyu90f71oA

