Parádní nadílka pro hráče na PC: Epic nabízí zdarma ke stažení mysteriózní akci Control

Epic Games Store nabízí bezplatně ke stažení další herní pecku. Jde o vynikající nadpřirozený thriller Control od společnosti Remedy, která stojí za legendární akční sérií Max Payne. Do své digitální knihovničky si můžete natrvalo přidat rovněž Genshin Impact – akční RPG v uměleckém stylu anime.

Pokud jste hru Control ještě nehráli, jistě by neměla uniknout vaší pozornosti. Hra vás v kůži hlavní hrdinky Jesse Faden uvrhne do znepokojivého paranormálního světa, v němž se budete muset spolehnout na unikátní hybridní pistoli a speciální schopnosti, s jejichž pomocí může po nepřátelích vrhat všemožné předměty v herním světě.

Nabídka platí do 17. června, kdy ji vystřídá kooperativní kuchařská hříčka Overcooked 2 a zběsilá pixelartová plošinovka Hell is Other Demons.

Control is free on Epic Games Store. Next week's freebies will be Hell is other demons and Overcooked! 2 https://t.co/0xGyqk3O7R pic.twitter.com/VF74aFKLi9

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2021