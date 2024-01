Operátor rozdává dárky od Honoru. Soutěž ale zdaleka není pro každého

Vodafone spustil soutěž o zajímavý balíček telefonu a příslušenství Honor

Vyhrát může každý, kdo si během ledna, února či března dobije kredit alespoň za 400 korun

Operátor Vodafone spustil velmi zajímavou několikaměsíční soutěž pro část svých zákazníků. V rámci té mohou coby odměnu za dobití kreditu předplacené karty vyhrát telefon značky Honor a příslušenství od téhož výrobce. Soutěž běží od 2. ledna do 31. března.

Soutěž u Vodafonu

Soutěž na podporu dobíjení kreditu na předplacené kartě běží od začátku ledna na webových stránkách Vodafone a může se do ní zapojit kdokoliv s předplacenou kartou. Podmínkou je, že si musíte dobít kredit alespoň za 400 korun (jednorázovým dobitím) a vyplnit následně soutěžní formulář na webu.

Šanci na výhru má každý hned trojnásobnou, protože do slosování se můžete zapojit jak v lednu, tak v únoru a v březnu. Stačí každý z uvedených měsíců dobít kredit alespoň za 400 korun. Registrovat se pak stačí pouze jednou. Jen pro úplnost – stačí vyplnit jméno, příjmení a telefonní číslo soutěžní předplacené karty.

Každý měsíc se bude losovat 7 výherců (dohromady tedy bude na konci 21 výherců), kteří obdrží speciální balíček od značky Honor. Součástí toho je telefon Honor 90, bezdrátová sluchátka Earbuds 2 Lite a fitness náramek Honor Band 7. Celková hodnota balíčku je 13 790 Kč.

Jak jste asi pochopili, soutěž není určena zákazníkům s paušálním tarifem. Respektive i oni se mohou do soutěže zapojit, podmínky to výslovně nezakazují, musí si však pořídit předplacenou kartu a tu si dobít za minimálně 400 korun. To jistě není investice, kterou by chtěl obětovat každý. Nicméně Vodafone neukládá soutěžícím povinnost SIM kartu používat, stačí pouze dobít kredit a zaregistrovat se.

V osudí je Honor 90

Pokud jde o výhry, minimálně Honor 90 je určitě zajímavým kusem technologie. Nabízí velký 6,7″ AMOLED zobrazovač se 120Hz obnovovací frekvencí a svítivostí 1 600 nitů. Dále nechybí výkonný čipset Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, velká 5000mAh baterie a 200Mpx hlavní fotoaparát nebo 50Mpx širokoúhlá selfie kamerka.

Sluchátka jsou sice základní s cenou kolem tisícovky, nabízí ale špuntovou konstrukci a ANC. Náramek Band 7 se taktéž povedl, nabízí velmi slušnou výdrž, povedený AMOLED displej a dokonce i měření okysličení krve. Komplexní hodnocení naleznete v naší recenzi.