Operátor prodává vlastní chytrou televizi. Má zabudovanou O2 TV a praktické tlačítko na ovladači

O2 začíná nabízet zákazníkům speciálně upravenou chytrou televizi

Ta nabízí předinstalovanou aplikaci, takže k ní nepotřebujete set-top box

K mání jsou dva modely: 43″ za 7 140 korun a 50″ s cenou 8 940 korun

Operátor O2 se pouští do vod zatím moc neprobádaných. Na svém e-shopu ode dnešního dne nabízí k nákupu chytrou televizi se zabudovanou službou O2 TV. K dispozici jsou dva modely s odlišnou úhlopříčkou displeje, a to buď od 7 tisíc korun jednorázově, případně formou měsíčních splátek 119 korun s úpisem na 5 let.

O2 televize od ukrajinského Kivi

O2 dle svých slov „rozšiřuje to, na jakých všech zařízeních lze využívat digitální televizi O2 TV“. K mobilům, tabletům, počítačům a televizním aplikacím či originálnímu set-top boxu operátora přibude i přímo specializovaná televize.

Tu pro O2 vyrábí ukrajinská společnost Kivi založená v roce 2016. Televize této značky nabízené na e-shopu O2 disponují přímo předinstalovanou aplikací O2 TV a je k nim dodáván dálkový ovladač se speciálním tlačítkem pro rychlé spuštění O2 TV. Kromě toho nabízí i rychlý přístup k Netflixu a aplikaci YouTube.

K dispozici jsou dva modely: 43″ (43U730QB) a 50″ (50U730QB). Specifikace jsou vesměs shodné, tedy 4K rozlišení, obnovovací frekvence 60 Hz, podpora 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 3 HDMI vstupy, 2× USB-A, podpora Dolby Audio a samozřejmě i HDR. Operační systém je Android TV, takže si do televize můžete stáhnout prakticky libovolnou aplikaci z obchodu Google Play.

Cena a dostupnost

Celá premisa „chytré televize O2“ stojí na tom, že nepotřebujete set-top box ani instalovat jakékoliv aplikace, všechno je již připraveno a po vybalení z krabice se stačí pouze přihlásit. Nicméně službu O2 TV k nákupu televizoru nedostanete, musíte si ji zařídit extra. Bez toho se jedná o klasickou chytrou televizi, která není ničím výjimečná.

Menší varianta s 43″ úhlopříčkou je k mání za 7 140 korun včetně DPH (119 korun měsíčně po dobu 5 let), větší 50″ pak za 8 940 korun (149 korun měsíčně po dobu 5 let). Co se týká služby digitální televize O2 TV, ta vyjde v základním „bronzovém“ balíčku na 399 korun měsíčně. Součástí jsou i kanály pro sledování české nejvyšší fotbalové soutěže Chance ligy.