OnePlus 13R v kompletním úniku. Chudý sourozenec, nebo plnohodnotná vlajková loď?

OnePlus chystá odlehčenou variantu své stávající vlajkové lodě

OnePlus 13R nabídne podobný design a velmi slušnou výbavu

Oproti minulé generaci dostane navíc teleobjektiv a možná i bezdrátové nabíjení

Už příští týden se uskuteční globální premiéra smartphonu OnePlus 13, který je zatím dostupný pouze v Číně. Součástí této události se stane i slavnostní odhalení odlehčeného modelu OnePlus 13R, který by se mohl stát zajímavou volbou pro zájemce o slušně vybavený stroj za dostupnější cenu. Kde všude hodlá OnePlus šetřit a nebude náhodou OnePlus 13R atraktivnější volbou než „plnotučný“ OnePlus 13?

OnePlus 13R: podobný design, horší výbava

OnePlus 13R nebude zbrusu novým telefonem, neboť bude vycházet z modelu OnePlus Ace 5, který se již nějakou dobu prodává v Číně. Oproti němu ale OnePlus přinese několik změn, z nichž ta nejzásadnější se týká akumulátoru – zatímco OnePlus Ace 5 dostal do výbavy ohromnou 6 415mAh baterii, u OnePlus 13R si budeme muset vystačit „pouze“ s 6 tisíci mAh. Podle některých optimistických hlasů by mohl OnePlus využít volný prostor k osazení cívky pro bezdrátové nabíjení.

Chystaný telefon bude designově připomínat OnePlus 13, avšak o jednovaječná dvojčata se jednat nebude – odlehčený model přijde o mírně zakřivený displej, nebude mít tolik zaoblená záda a kruhový modul fotoaparátu se o něco zmenší. V oblasti fotoaparátu nás ale čeká příjemné mezigenerační zlepšení – namísto zbytečné 2Mpx makro kamerky se můžeme těšit na 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým přiblížením, který bude doprovázet hlavní 50Mpx a 8Mpx fotoaparát.

Pro autoportréty bude připravena 16Mpx selfie kamerka zasazená do 6,78″ AMOLED displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 4 500 nitů. Srdcem telefonu má být čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tedy loňská špička. Nabízen by měl být ve dvou barevných variantách, a to 12/256 GB nebo 16/512 GB.

O úspěchu OnePlus 13R rozhodne jeho cena. Pokud se opravdu dočká bezdrátového nabíjení a teleobjektivu, výrazně se přiblíží špičce, u které by vyšší příplatek nemusel být obhajitelný. Vše se dozvíme už příští týden 7. ledna.