One UI 4 od Samsungu: vše, co zatím víme

Pokud pomineme několik málo společností, které do operačního systému Android výrazněji nezasahují, prakticky každá firma má svou vlastní nadstavbu. Ačkoli jsou nadstavby mnohdy kritizovány za to, že brzdí rychlost aktualizací Androidu na vyšší verze, právě ony od sebe odlišují telefony jednotlivých výrobců a často přidávají funkce, které Google implementuje se značným zpožděním.

Jednou z nejvíce oceňovaných a propracovaných nadstaveb je One UI od Samsungu. Ta je aktuálně ve verzi 3.5, nicméně podle spekulací bychom se novější verze One UI 4 mohli dočkat už s příchodem Androidu 12. Co všechno bude jinak?

Podle leakera Ice Universe se můžeme těšit na přepracované animace, redesignované aplikace a nové moduly týkající se grafiky a zabezpečení soukromí. Známý leaker rovněž odhaduje, že animace se promění ve stylu designového jazyka Material You, který byl představen v rámci Androidu 12.

Se svou trochou do mlýna přispěl také leaker s přezdívkou Chun, jenž tvrdí, že s aktualizací na One UI 4 se zlepší optimalizace na čipsetech Snapdragon 888 a Exynos 2100 a že drobné změny též zaznamená bezpečnostní platforma Knox. Větších změn by se naopak měla dočkat aplikace Samsung Notes, vzhledem k tomu, že roste počet zařízení s podporou S Pen.

Nová verze One UI 4 s nejvyšší pravděpodobností dorazí v listopadu, kdy se má odehrát tradiční vývojářská konference Samsung Developer Conference. Korejský gigant na sobě v posledních letech zapracoval, alespoň co se týče aktualizací pro starší zařízení. One UI 4 se pravděpodobně objeví v řadě Galaxy S10 a vyšší, Galaxy Note 10 a vyšší, na všech telefonech řady Galaxy Z a na některých modelech řady Galaxy A, například A31, A51 a A71, a také na jejich přímých nástupcích.