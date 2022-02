Ohebný iPhone nabírá dramatické zpoždění. Flexibilní displej možná dorazí i na MacBook

Apple už si delší dobu pohrává s myšlenkou vyrobit skládací iPhone s ohebným displejem, avšak zřejmě ještě nenašel tu správnou cestu. Zatímco Samsung a ostatní vesele představují nová a nová ohebná zařízení, na ohebný iPhone si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Podle Rosse Younga z Display Suply Chain Consultants bude navíc čekání ještě výrazně delší, než jsme očekávali.

První ohebný iPhone? Nejdříve v roce 2025

Podle optimistických zpráv z dřívějška měl Apple v plánu uvést svůj ohebný smartphone už v letošním, nejpozději v příštím roce. S tím však nesouhlasí obvykle bezchybné kontakty Rosse Younga v dodavatelských řetězcích, podle kterých byl tento projekt odložen až na rok 2025 s tím, že se tento termín může ještě prodloužit. Apple zjevně nechce nic riskovat a vyčkává, až dojde ke zlevnění a zlepšení technologie ohebných displejů.

Ross Young také ve své zprávě uvedl, že Apple koketuje s myšlenkou nasadit ohebný displej i do notebooku. Zatím je prý tento projekt v plenkách, v současnosti probíhají jednání s dodavateli s tím, že finální produkt by měl být odhalen až v letech 2026 – 2027. Skládací počítač by měl mít zobrazovač s úhlopříčkou okolo 20“, přičemž v rozloženém stavu by mohl fungovat jako monitor, zatímco v „ohnutém“ stavu jako klasický notebook s dotykovou klávesnicí.

Pokud jste se tedy těšili na první jablečné „skládačky“, musíme vás zklamat, jejich čas zatím ještě nenastal.