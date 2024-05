Ohebný iPhone nabídne revoluční ochranu displeje, v případě poškození se sám zahojí

Skládačka od Applu údajně nabídne převratnou technologii ochrany displeje

Má se jednat o samoregenerační vrstvu, která „opraví“ displej v případě poškození

Ohebného iPhonu se nejspíše dočkáme za dva až tři roky

Skládací iPhone je téma už nějaký ten pátek. Trh se skládačkami aktuálně opanuje jihokorejský Samsung a je jen otázkou času, než na něj vstoupí také Apple a ukousne si svůj podíl. Gigant z Cupertina nicméně pravděpodobně čeká na chvíli, až bude mít hotový produkt, který není šitý horkou jehlou, jako je jeho zvykem. Podle Patently Apple udělil Úřad pro patenty a ochranné známky USA Applu 51 nových užitných patentů, včetně tohoto, kde Apple vysvětluje, jak může krycí vrstva displeje obsahovat vrstvu se samoregeneračními vlastnostmi.

Bude mít ohebný iPhone převratnou ochranu displeje?

Společnost Apple zkoumá možnosti výroby skládacího iPhone již několik let a spekulace naznačují, že bychom se tohoto zařízení mohli dočkat někdy v letech 2026 či 2027. Firma testuje skládací panely a panty ve spolupráci se společností Samsung a dalšími výrobci, aby našla způsob, jak se odlišit od konkurence, protože současná technologie je velmi křehká a nesplňuje standardy Applu.

Podle tohoto nového patentu by mohl být samoregenerační materiál použit ať už na celém displeji, nebo pouze v pružných oblastech krycí vrstvy displeje, což je oblast, kde má většina výrobců problémy. Zajímavé je, že technologie samoléčby se projeví po promáčknutí povlaku a může se spustit, když se na něj působí teplem, světlem nebo elektrickým proudem. Je nicméně důležité si uvědomit, že se jedná pouze o patent. Neznamená to, že by tato technologie mohla být k dispozici u budoucího skládacího iPhonu. Je však příjemné vidět, že Apple zkoumá několik možností, jak uživatelům poskytnout lepší produkt, než které si nyní mohou zakoupit.