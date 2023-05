Obří slevy na Steamu a Epic Games. Metro: Last Light a Death Stranding získáte zdarma

Ve slevě je aktuálně celá plejáda zajímavých titulů

Slevové akce nabízí jak populární Steam, tak konkurence Epic Games

Zdarma můžete získat Death Stranding a Metro: Last Light

Tento víkend se ponese ve znamení velkých videoherních slev. Oblíbené obchody s digitálními kopiemi her Steam a Epic Games nabízí hráčům celou plejádu slev, přičemž některé tituly můžete dokonce získat zcela zdarma. Řeč je o hitu z pera Hidea Kodžimy Death Stranding, který je aktuálně zdarma na Epic Games a také Metro: Last Light, který můžete bezplatně zařadit do své knihovny na Steamu.

Získat pouze prostřední díl videoherní adaptace knihy Metro 2033 nemusí být pro každého ideální, proto na Steamu najdete slevu také na první a poslední díl. Ze slevového šílenství si můžete vybrat například zajímavé sportovní tituly, přičemž u některých sleva dosahuje až astronomických 80 %. Ve výprodeji najdete také řadu her od jednoho z největších vydavatelů na světě, Electronic Arts. Fanoušky budovatelských strategií jistě potěší zvýhodněná cena na Cities: Skylines a české hráče by mohla zaujmout například sleva na remake Mafie.

Konkurenční Epic Games kromě obligátní hry zdarma zahájil velký výprodej řady nových i starších titulů. Z nabídky můžeme doporučit kupříkladu remake Return to Monkey Island, dobrodružnou adventuru Road 96: Mile 0, vesmírné RPG The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, oceňovanou hudební novinku Hi-Fi RUSH nebo klasický titul od Arkane Studios Dishonored 2.

Kterým hrám ve slevě neodoláte? Dejte nám vědět do komentářů.