Nuki Power Pack míří do prodeje. Vyzkoušeli jsme, jak funguje

Chytrý zámek představuje poměrně jednoduchý způsob, jak si usnadnit každodenní rutinu v podobě zamykání a otevírání dveří. Nejenže tím zredukujete množství věcí, které musíte střežit jako oko v hlavě, ale zároveň získáte přehled a kontrolu nad tím, zda do vaší domácnosti někdo vstupuje, nebo ji opouští.

Jedním ze spolehlivých chytrých zámků je Nuki Smart Lock 2.0, který jsme pro vás testovali loni v listopadu. Jednou z věcí, které jsme kritizovali, byla slabší výdrž s dodávanými tužkovými bateriemi. Ty sice podle informací od výrobce mají udržet Nuki Smart Lock 2.0 v provozu až 6 měsíců, nicméně reálné hodnoty jsou nižší. A právě tento problém elegantně řeší nový Nuki Power Pack.

Nuki Power Pack: když nechcete měnit baterie

Ten byl světu představen už loni v září, ale až nyní se ve světě i České republice dostává do prodeje, a to ještě v omezeném množství. Hlavní předností je pochopitelně výdrž, která má dle slov výrobce být až 12 měsíců. Já Power Pack testuji od konce ledna (konkrétně od 29. 1.), kdy jsem Power Pack do Nuki zámku vložil. Z výroby byl nabitý na 88 procent.

Nyní, v polovině dubna, mi ukazatel stavu baterie ukazuje 53 %. Podotýkám, že mám zámek umístěný na dveřích rodinného domu s běžným provozem tříčlenné rodiny (dveře jsem přestal odemykat klíčem, využíval automatického odemčení či odemknutí z mobilní aplikace). Na hodnotu výdrže 12 měsíců se nedostanu ani náhodou, ale podrobnější závěry budu dělat až po úplném vybití a absolvování několika nabíjecích cyklů Power Packu. Přesto zatím výdrž odhaduji zhruba na 9 až 10 měsíců, což je stále velmi slušná hodnota. Dobití skrze USB-C konektor, který je na Power Packu k dispozici, má trvat okolo 10 hodin.

V mém případě Power Pack vyřešil ještě jeden neduh, který jsem zmiňoval v recenzi. Jelikož bydlíme v novostavbě, funkce pro automatické otevírání dveří mi s dodávanými bateriemi nefungovala úplně ideálně. Samotné odemykání i zamykání běhalo jako po másle, ale ono kýžené dotočení klíčku do takové polohy, aby dveře odskočily a pootevřely se, mi dalo trochu zabrat.

Později jsem zjistil, že na vině je kombinace výchozích dodávaných baterií a mých dveří. Jelikož jsem zámek testoval na úplně nových dveřích, kde jazýček zámku ještě nebyl tak vychozený a samotné otevření (zatlačení na kliku z vnější strany) šlo poměrně ztuha.

Nuki zámek jednoduše neměl tolik síly, aby klíčkem na první či druhý pokus dostatečně otočil. Podíl na tom měly hlavně baterie, které zkrátka v prvních pokusech nedokázaly zámku dodat tolik „šťávy“. A přesně tohle Nuki Power Pack také řeší a po instalaci automatické odemykání funguje ve 100% případů.

Výhodou je také upozornění na nízký stav baterie přímo v mobilní aplikaci. Jakmile se kapacita Power Packu sníží na 20 %, ihned o tom budete vědět. Samotná instalace je extrémně jednoduchá – Power Pack stačí vložit ze spodní strany do zámku a je to. Power Pack je navíc kompatibilní také s Nuki Smart Lock 1.0.

Rozměry Power Packu jsou 33 x 55 x 70 mm a celková kapacita baterie složené ze čtyř NiMH článků je 2500 mAh (12 Wh). Nuki Power Pack se na českém trhu začíná prodávat právě teď za doporučenou koncovou cenu 1 489 Kč. Jak jsme avizovali v textu, dostupnost je zatím velice omezená, ale v dalších týdnech by se skladové zásoby u prodejců měly postupně navyšovat. Nuki Power Pack lze objednat na e-shopu distributora EST.cz.