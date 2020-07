Nový super výkonný smartphone HONOR 9X PRO potěší všechny hráče

Společnost HONOR představila na českém trhu svůj nejnovější přírůstek z populární řady X, HONOR 9X PRO. Fanoušci se mohou těšit na designově povedený telefon, který vyniká špičkovým výkonem i vysokou kvalitou fotografií. Jde o vůbec první telefon značky HONOR bez předinstalovaných Google služeb.

Všechny potřebné aplikace si bez problémů nahrajete z vestavěného aplikačního obchodu AppGallery. Na své si tentokrát přijdou hlavně milovníci mobilních her, kterým 9X PRO umožní díky ultratenkým rámečkům displeje a vysoce výkonnému procesoru ničím nerušenou zábavu. Telefon je nyní k dostání v předprodejích u všech prodejců v barevném provedení Phantom Purple za 5 990 Kč.

HONOR 9X PRO zvýší vaše herní skóre

HONOR 9X PRO je poháněn pokročilým 7nm čipsetem Kirin 810 AI poskytujícím rychlejší výkon a efektivnější využití AI aplikací. Čipset se skládá ze 2 výkonných A76 jader a 6 úsporných A55 jader, což telefonu v kombinaci s technologií GPU Turbo 3.0 umožňuje zvládat i náročnější hry.

Nejnovější aktualizace GPU Turbo 3.0 pro integrované hardware a software grafické zpracování snižuje spotřebu energie až o 10 %, čímž zvyšuje výkonnost systému a poskytuje plynulý zážitek pro 23 populárních mobilních her včetně PUBG Mobile, Arena of Valor a NBA 2K19. V telefonu je navíc zabudovaný unikátní Liquid Cooling systém, který rychle a efektivně odvádí teplo, aby udržel vysoký výkon po dobu hraní hry.

Až 10 hodin nepřetržitého hraní

Velkokapacitní 4000 mAh baterie vás během dne nenechá ve štychu. S HONOR 9X PRO si užijete až 100 hodin přehrávání hudby, 10 hodin streamování videa, 12 hodin navigování v reálném čase nebo 10 hodin nepřetržitého hraní her.

Kromě velké výdrže zajišťuje HONOR 9X PRO hladké používání díky 6 GB RAM a základnímu úložišti telefonu 256 GB. Vložením micro SD karty s kapacitou 512 GB lze toto interní úložiště rozšířit na 768 GB, což uživatelům poskytne dostatek místa pro oblíbené aplikace, hry a videa.

Zachyťte detaily s 48Mpx hlavním fotoaparátem

Telefon nadchne i fanoušky, kteří kromě herního výkonu ocení také kvalitní fotoaparát. HONOR 9X PRO je vybaven 48 Mpx trojitým fotoaparátem, který vám díky cloně f/1.8 a ½ palcovému senzoru pro zvýšení rozlišení a kvality obrazu pomůže zachytit každý detail. Díky tomu budou vaše snímky ostré, i když je přiblížíte.

Širokoúhlý fotoaparát zase umožní rozšířit perspektivu snímku a díky 2Mpx pomocné hloubkové kameře vytvoříte vícerozměrné fotografie. Přední „selfie“ kamera je u tohoto modelu vysouvací z horního okraje, čímž nezabírá prostor displeje, a vy si tak můžete vychutnat opravdu ničím nerušenou zábavu.

Jak rychle stáhnout oblíbené aplikace do nového telefonu?

HONOR 9X PRO využívá uživatelské rozhraní EMUI a Huawei Mobile Services. Obsah a podoba AppGallery se neustále vyvíjí. Některé aplikace Google nejsou na HONOR 9X PRO předinstalovány. Nejrychlejší cesta, jak získat oblíbené aplikace do nového telefonu, je zkopírovat si profil ze starého telefonu. Využít můžete třeba aplikaci Phone Clone.

Dalším způsobem je aplikační obchod přímo ve vašem novém telefonu. U HONOR 9X PRO je to unikátní AppGallery, která se každý týden rozšiřuje o nové oblíbené globální i lokální aplikace. Pokud byste nějakou aplikaci v AppGallery nenašli, zkuste vyhledavač aplikací More Apps (dostupný také jako mobilní aplikace), odkud si můžete stáhnout další oblíbené aplikace. Navíc u nových mobilních telefonů HONOR nebo Huawei je ve výbavě také aplikace Petal Search, oficiální Huawei aplikace, kde případně naleznete jakékoli další aplikace, které by v AppGallery chyběly.

Pokud potřebujete rychlou radu nebo hledáte vychytávky pro nový HONOR telefon, výrobce odkazuje na zákaznickou linku 800 050 463, kam se dovoláte každý pracovní den od 08:00 do 18:00, nebo na fanouškovské diskusní fórum HONOR Klub. HONOR Klub je také dostupný jako mobilní aplikace.

Honor 9X PRO si až do 14. července můžete předobjednat za 5 990 Kč u všech prodejců. Více najdete na webu výrobce.