Norové chtějí získávat energii z obřích větrných stěn, které svou výškou překonají Eiffelovu věž

WCS vyvíjí unikátní vodní větrnou farmu Windcatcher s výškou až 320 metrů

Windcatcher nahradí obří turbíny stovkami menších, které budou uspořádány do jedné obří stěny

Windcatcher zachytí 2,5krát více energie než ostatní plovoucí elektrárny

Norská společnost Wind Catching Systems (WCS) pracuje na unikátním konceptu větrné energie nazvaném “Windcatcher”. Tento revoluční projekt představuje plovoucí zařízení na moři, které se skládá ze stovek malých turbín naskládaných na sebe, čímž nahrazuje tradiční model jednotlivých obřích turbín. Zní to téměř nemožně, ale konstruktéři plánují, že by tyto unikátní stavby mohly dosahovat až do výšky 320 metrů, což je o 20 metrů více, než kolik měří Eiffelova věž v Paříži.

Koncept Windcatcher je založen na myšlence plovoucí větrné farmy, která využívá několik malých větrných turbín o výkonu 1 MW místo tradičních velkých turbín. Protože každá turbína je samostatnou jednotkou, vede zastavení jedné turbíny Windcatcheru k velmi malému snížení celkové výroby energie. Jedná se o zásadní výhodu v případě, že je potřeba provést údržba větrně stěny, jelikož je možné vypnout pouze její část.

Tato konstrukce, připomínající „plovoucí stěnu“, slibuje dvojnásobný energetický výkon ve srovnání se současnými modely. Inovativní turbíny Windcatcher dokáží zachytit 2,5krát více energie na metr čtvereční proudění větru než standardní třílopatkové větrné turbíny. Díky standardizovanému designu a modulární konstrukci by měl být Windcatcher levnější na výrobu a instalaci než jiné v současnosti dostupné větrné eletrárny. Windcatcher je navržen tak, aby vydržel 50 let, což je dvakrát déle než u tradičních plovoucích větrných elektráren.

V červnu dosáhl projekt Windcatcher významného milníku, když jeho 40MW konstrukce získala zásadní schválení (Approval in Principle, AiP) od přední světové klasifikační agentury DNV. Toto schválení potvrzuje, že konstrukce je technicky proveditelná a může postoupit do další fáze vývoje. Současná první verze této větrné farmy by se měla začít stavět na pobřeží Oygardenu v jihozápadním Norsku, přičemž do budoucna plánuje rozšíření jednotek na kapacitu až 126 MW.