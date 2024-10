Noční můra jako ze Cyberpunku: ochrnutému pacientovi přestal fungovat exoskelet za 2,5 milionu

Exoskelet za 100 000 dolarů přestal pacientovi najednou fungovat

Výrobce ho odmítal opravit, zařízení bylo staré víc než pět let

Problém byl prý pouze v laciné baterii

Ochrnutý bývalý žokej znovu získal schopnost chodit poté, co zahájil veřejnou kampaň na opravu svého motorického exoskeletu. Ten totiž najednou přestal fungovat a výrobce mu odmítl servis s důvodem, že starší modely neopravuje.

Nedostatečná podpora výrobce

Michael Straight, který byl po nehodě na koni paralyzovaný od pasu dolů, tak nyní může zase díky exoskeletu ReWalk Personal od Lifeward chodit. Tedy ale spíše díky obrovské mediální kampani a humbuku, který kolem zařízení za 100 000 dolarů spustil.

Ve výsledku šlo přitom pouze o drobnou poruchu – podle Straighta byl hlavní problém pouze v uvolněném spoji baterie, která napájí náramkové „hodinky“ sloužící k ovládání celého exoskeletu. Podle Straighta to měla být jednoduchá a levná oprava, kterou ale Lifeward odmítl s tím, že zařízení je už starší 5 let.

„Po 371 091 krocích je můj exoskelet po 10 letech neuvěřitelné fyzioterapie vyřazen z provozu,“ napsal Straight na Facebooku a poukázal tak na absurditu situace, kdy nemůže chodit kvůli problému s „baterií za 20 dolarů“. Neochota výrobce provést opravu donutila Strighta spustit intenzivní kampaň, která zahrnovala vystoupení v televizi, aktivitu na sociálních médiích, a dokonce i v oborových publikacích.

Závislost na výrobcích lékařských zařízení

Straightův boj nakonec dopadl dobře, nicméně jde o noční můru jako ze Cyberpunku. Tam byste někomu mohli exoskelet třeba háčkovat, což ale v dnešní době nepředstavitelné není. Tady šlo sice jen o malou závadu, nicméně to poukazuje na širší problém s technologiemi určenými pro zdravotnictví. Na ty by se měla nejspíš vztahovat víc než nadstandardní záruka a servis, obzvlášť v případě, kdy jde o takhle drahou věc, díky které může dotyčný vůbec chodit.

Umělé vytváření závislosti na výrobcích je problematické v každém případě. A zejména v situaci, kdy kvůli neochotě firmy zůstane běžný pacient bezmocný.

Nekonečné opravy?

Zastánci práva na opravu argumentují, že společnosti by měly být povinny poskytovat díly, nástroje a manuály pro opravy třetími stranami, zejména u lékařských zařízení. „Lidé musí mít možnost věci opravit,“ uvedl Nathan Proctor, vedoucí projektu práva na opravu v americké Public Interest Research Group. „Produkt za 100 000 dolarů, který můžete používat jen tak dlouho, dokud vydrží baterie, je k vzteku.“

Nakonec Lifeward své rozhodnutí změnil a Straightův exoskelet opravil, ale standardní řešení to nebylo a kdo ví, jestli by se k tomu firma vůbec někdy dostala, nebýt velkého mediálního nátlaku. S tím, jak budou postupně do zdravotnictví pronikat nové technologie, včetně například i nástrojů generativní umělé inteligence, bude nakonec tlak na jejich spolehlivost a dlouhověkost větší víc než kdy dřív.