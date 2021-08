No Fluff Jobs je pracovní portál pro profesionály v IT. Ihned vám ukáže výši mzdy

Najít vysněnou práci může být často během na dlouhou trať, obzvláště pokud pracujete v IT. Obor informačních technologií je sice na vzestupu a nouze o práci v tomto odvětví není, nicméně najít to „pravé ořechové“ není jednoduché. Právě s tím chce „ajťákům“ pomoci portál No Fluff Jobs.

No Fluff Jobs není jen dalším pracovním portálem, který zahlcuje zájemce o práci celou řadou zbytečných inzerátů. Na jeho stránkách totiž najdete pouze poptávky práce v IT sektoru. A to není jedinou předností No Fluff Jobs – nový pracovní portál si totiž zakládá na tom, že u každé pozice je také uvedena mzda.

Podle průzkumu, který No Fluff Jobs provedl, totiž až 71 % inzerátů tuto stěžejní informaci neuvádí. Přitom pro až 87 procent zájemců o zaměstnání je to zásadní informace. Právě tato konkurenční výhoda hraje do karet No Fluff Jobs, který není na trhu práce žádným nováčkem – funguje již 6 let, během kterých se úspěšně zabydlel v Polsku a Maďarsku. Na našem trhu tato služba působí od července roku 2020.

Pro zakladatele No Fluff Jobs Magdalenu Gawłowskou-Bujok a Tomasze Bujoka jsou transparentní inzeráty hlavním znakem společnosti a rozhodující konkurenční výhodou, pro kterou obětovali také část svých zisků.

Z inzerátu na No Fluff Jobs se výši mzdy vždy dozvíte předem

„Šest let bojujeme za transparentnost platů. Dobře víme, že největším přínosem zveřejňování mezd zaměstnavatelem je budování důvěryhodnosti mezi ním a potenciálním uchazečem. Být transparentní se prostě vyplatí. V 85 % případů to má vliv na rozhodnutí potenciálního zaměstnance i jeho názor na zaměstnavatele. 65 % uchazečů o zaměstnání odepisuje nejdříve společnostem, které v inzerátech zveřejňují rozmezí platu. Víme, že český trh je na to připraven,“ říká Tomasz Bujok, generální ředitel No Fluff Jobs.

Právě důraz na transparentní inzeráty oslovil řadu lidí, kteří hledají práci na portálu No Fluff Jobs. Na polském trhu se s 250 tisíci unikátními návštěvníky každý měsíc aktuálně jedná o největší portál se zaměřením na IT. Na vrcholu pandemie v letošním roce bylo na portálu dokonce zveřejněno více než 2000 poptávek práce.

Za dobu působení No Fluff Jobs zveřejnil portál přes 37 tisíc inzerátů, což je na 6 let působnosti úctyhodné číslo. Stejně zapůsobí také fakt, že tyto inzeráty pocházejí od více než 4000 společností. Mezi nimi lze najít značky jako Amazon, RTB House, Motorola, Ergo, Nielsen, Randstad, Citi, Zalando, Cisco, Nordea nebo Circle K. Ačkoli ne všichni chtěli původně zveřejnit výši mzdového ohodnocení, nakonec to udělali.

No Fluff Jobs se zaměřuje na získávání inzerátů od transparentních zaměstnavatelů. Ti podle služby jasně komunikují pracovní náplň, odměnu, typ smlouvy či podrobnosti o způsobu práce a mimo jiné také sdělují, jak vypadá náborový proces, a poskytují zpětnou vazbu uchazečům, kteří nakonec nebyli zaměstnáni.

Transparentní zaměstnavatel je pro No Fluff Jobs klíčový

„Úcta vůči zaměstnanci je klíčem k úspěchu v každém odvětví, nejen v IT. Jedním z klíčových prvků projevu úcty v náborovém procesu je informování uchazeče o případné mzdě na dané pozici. Stejně důležité je jasně prezentovat očekávání a organizační kulturu. Nesprávná volba uchazeče je pro zaměstnavatele drahá chyba,“ říká spoluzakladatelka Magdalena Gawłowska-Bujok.

No Fluff Jobs je ideálním pracovním portálem pro všechny IT profesionály, kteří si chtějí vybírat z transparentních nabídek a šetřit tak svůj čas. Není totiž nic horšího než absolvovat celodenní pracovní pohovor s tím, že nabízená mzda ani zdaleka neodpovídá nejen nárokům uchazeče, ale ani standardu celého odvětví.