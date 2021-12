Nintendo přidalo do předplatného ikonickou hru ze série Mario

Videoherní gigant Nintendo dokázal pořádně popudit své fanoušky, když představil vyšší verzi předplatného Expansion Pack pro službu Nintendo Switch Online. Samotné rozšíření o klasiky z konzolí Nintendo 64 a Sega Mega Drive až tak zavrženíhodné není, nicméně cena 999 Kč ročně (dvojnásobek oproti nižší verzi předplatného) rozezlila nejednoho fanouška.

Nabídka titulů, která čítala například Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox 64, Mario Tennis, Super Mario 64, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Contra či Castlevania: Bloodlines či Golden Axe naštěstí nezůstala stejná a rozšířila se o další ikonický titul.

Paper Mario Trailer - Nintendo 64 - Nintendo Switch Online

Onou hrou je Paper Mario, který se na Nintendo 64 podíval v roce 2000. Paper Mario je proslavil především svým odlišným přístupem k tradiční herní značce a to jak po grafické stránce, tak po stránce hratelnosti. Do předplatného se hra zařadí 10. prosince a v blízké době ji budou následovat skvělé tituly jako Banjo-Kazooie, Pokémon Snap a The Legend of Zelda: Majora’s Mask.