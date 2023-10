Nikdy nepoužité, a přesto levnější o 11 tisíc. Zánovní telefony se ohromně vyplatí

Jak si pořídit telefon co nejvýhodněji a bez rizika? Můžete čekat na nějakou super akci, anebo se rovnou hned podívat na nabídku zánovních telefonů od Mobil Pohotovosti. Právě tady na vás čekají stovky kusů zbrusu nových telefonů různých značek, na kterých pořádně ušetříte.

Líbí se vám třeba nové skládačky od Samsungu? Není divu. Investice do ohebných smartphonů se Samsungu vyplácí, a i přes jejich vysokou cenovku k sobě Samsung přetahuje řadu zákazníků od konkurence. Víte, kolik by vám zůstalo v kapse peněz, pokud byste sáhli po zánovním Samsungu? Pojďme se na to podrobněji podívat, ale už teď můžeme prozradit, že to bude pořádný balík.

Nejchytřejší nákup na trhu

Co si pod pojmem “zánovní telefon” představit? Jedná se o nikdy nepoužité a 100% funkční zařízení v kompletním originálním balení, na které se vztahuje dvouletá záruka. V případě, že si chcete pořídit zbrusu nový telefon za tu nejnižší možnou cenu, koupě zánovního smartphonu je tou nejchytřejší volbou. Ušetříte tisíce korun, za které si můžete koupit třeba sluchátka, ochranné sklo, pouzdro, užít si s rodinou skvělou večeři v luxusní restauraci, anebo klidně všechno jmenované dohromady.

Dost bylo slov, pojďme se podívat na čísla.

Podívejte se na kompletní nabídku zánovních telefonů a vyberte si ten pravý. Najdete je na této stránce mp.cz/zanovni.