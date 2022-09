Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (7. 9. 2022)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada zajímavých filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Proto existuje tento výběr s tím nejlepším, co stojí za to.

Antrax jako zbraň (The Anthrax Attacks)

Datum premiéry: 8. 9. 2022

8. 9. 2022 Hrají: Clark Gregg, Regan Burns, Brigitte Kali Canales, Tongayi Chirisa, Peri Gilpin

Krátce po útocích z 11. září vyvolají v USA paniku dopisy, které obsahují smrtelný antrax a způsobí velkou tragédii. Dokument o tom, jak FBI celý případ vyšetřovala. Tak zní anotace dokumentárního snímku Antrax jako zbraň, který poskytuje méně známý pohled na jednu z nejtragičtějších událostí nejen Spojených států, ale celého svobodného světa.

The Anthrax Attacks | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Záběry s teroristickým útokem z 11. září doslova obletěly celý svět a spustily řetězec akcí a reakcí nejen ze strany západních mocností, ale také různých teroristických skupin. Tento dokument se věnuje právě méně známé dohře v podobě antraxových dopisů.

Narkosvětci (Narco-Saints)

Datum premiéry 1. řady: 9. 9. 2022

9. 9. 2022 Hrají: Jeong-woo Ha, Jeong-min Hwang, Hje-su Pak, Woo-jin Jo, Yeon-seok Yoo

Obyčejný podnikatel se zapojí do tajné vládní mise na dopadení korejského drogového bosse, který právě dělá špinavý byznys v Jižní Americe. Seriál Narkosvětci, který je inspirován skutečnými událostmi, se dotýká populární drogové tematiky, tentokrát však v kulisách Jižní Koreje.

Narco-Saints | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Seriál Narcos odstartoval doslova mánii po seriálech z drogového podsvětí a tak není divu, že i na korejském poloostrově se na této vlně chtějí svézt. Nahlédnout pod pokličku drogových kartelů Jižní Koreje každopádně není od věci a pro mnoho diváků se může jednat o skvělou sondu do problémů této vyspělé asijské země.

Cobra Kai

Datum premiéry 5. řady: 9. 9. 2022

9. 9. 2022 Hrají: Ralph Macchio, Xolo Maridueña, William Zabka, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan

Pár desítek let po turnaji, který jim změnil život, na sebe znova narazí soupeři Johnny a Daniel. Další pokračování série divácky úspěšných filmů Karate Kid. Už pátá řada seriálu Cobra Kai (ČSFD: 87 %) navazuje na šokující výsledek All Valley turnaje, který se odehrál na konci čtvrté řady, kterým mělo všechno skončit, avšak opravdový souboj teprve začíná.

Cobra Kai: 5. řada | Oficiální trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Co původně bylo pouhým vtipem v seriálu Jak jsem poznal vaší matku se stalo překvapivým hitem. Hlavními hrdiny seriálu jsou Ralph Macchio a William Zabka, kteří ztvárnili hlavní role v původním Karate Kidovi a navazují na oblíbený snímek po letech. Osudy kdysi nesmiřitelných rivalů jsou ovšem osudově propletené a ačkoli by oba nejraději měli od sebe navzájem pokoj, v poslední řade se potřebují více, než kdy předtím.

Tady cesta končí (End of the Road)

Datum premiéry: 9. 9. 2022

9. 9. 2022 Hrají: Queen Latifah, Ludacris, Beau Bridges, Frances Lee McCain, Jesse Luken

Po nedávné smrti manžela se Brenda s rodinou vydá na dlouhou cestu. Kvůli vraždě a tašce plné peněz se tahle výprava ale zvrtne a jde jim najednou o život. Queen Latifah vyráží v tomto thrilleru na nebezpečnou jízdu s Chrisem „Ludacrisem“ Bridgesem a ve snímku nechybí ani Beau Bridges.

END OF THE ROAD | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Tady cesta končí je novou variací na klasický žánr krimi road movie, kdy se hlavní hrdinové vydávají na dlouhou a strastiplnou cestu, která nejde tak úplně podle plánu. Hvězdné obsazení v podobě Queen Latifah a Ludacrise slibuje napínavou podívanou, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít.