Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (25. 5. 2022)

Stranger Things

Datum premiéry 4. řady: 27. 5. 2022

27. 5. 2022 Hrají: David Harbour, Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo

Seriál Stranger Things patří mezi kultovní záležitosti, který si získal zástupy fanoušků po celém světě. Děj chystané 4. řady se odehrává šest měsíců po bitvě u Starcourtu, která zničila Hawkins. Oblíbená skupina přátel je poprvé rozdělena a musí se vypořádat s nástrahami střední školy, přičemž na povrch stále vystupují nadpřirozené síly Upside Down.

Stranger Things 4 | Official Trailer | Netflix

Stranger Things za dobu své existence od roku 2016 získalo neuvěřitelných 65 ocenění a 175 nominací včetně Emmy, Zlatých glóbů či Grammy. Pakliže vás ryzí esence 80. let s nádechem hororu a tajemna minula, rozhodně byste měli tuto chybu napravit. Ostatně i čeští a slovenští fanoušci ohodnotili seriál na ČSFD vysokými 90 procenty, které Stranger Things dostalo do Top 20 nejlepších seriálů všech dob.

Nakrmte někdo Phila (Somebody Feed Phil)

Datum premiéry 5. řady: 25. 5. 2022

25. 5. 2022 Účinkují: Phil Rosenthal, Monica Horan, Judy Gold, Lily Rosenthal

Tvůrce populárního sitcomu „Raymonda má každý rád“ Phil Rosenthal poznává na svých cestách kuchyni a kulturu měst jako Bangkok, Lisabon, Mexico City a řadu dalších. Tak zní oficiální anotace pořadu Nakrmte někdo Phila, který nejen uvádí populární herec z neméně populárního sitcomu, ale především pojednává o spoustě dobrého jídla. Diváckou oblibu dokládá to, že jde už o 5. řadu.

Somebody Feed Phil Season 5 | Title Intro | Netflix

Pořadů, které kombinují cestování a gastronomii, je celá řada, avšak jen málokterý se povedl natolik dobře, jako právě Nakrmte někdo Phila. Právě bezprostřednost hlavního protagonisty, známá i exotická místa a překvapivě kvalitní gastronomie je unikátní spojení, které se jen tak nevidí. Na ČSFD jej diváci ohodnotili 87 procenty, což je na v daném žánru solidní nadprůměr.

Vláda – Moc a sláva (Borgen – Power & Glory)

Datum premiéry 4. řady: 2. 6. 2022

2. 6. 2022 Hrají: Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Mikkel Boe Følsgaard, Lars Mikkelsen, Johanne Louise Schmidt

Kariéra ministryně zahraničí Birgitte Nyborgové je v ohrožení. Spor kvůli těžbě ropy v Grónsku totiž může způsobit mezinárodní krizi. Toto se dočteme v oficiální anotaci dánského seriálu Vláda – Moc a sláva, který navazuje na 3. řadu seriálu Vláda.

Borgen - Power & Glory | Official Trailer | Netflix

Seriál je skvělým příkladem toho, že v severských zemích umí mnohem více, než jen točit detektivky. Politické drama si ničím nezadá například s populárním seriálem Dům z karet (v originále House of Cards) či norským počinem Okupace (v originále Okkupert). Seriál do jisté míry také předznamenal budoucnost – ve fiktivním díle se do čela exekutivy Dánska poprvé postavila žena, což se stalo i ve skutečnosti. Na ČSFD si seriál vysloužil solidních 87 procent.