Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (24. 8. 2022)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada zajímavých filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Proto existuje tento výběr s tím nejlepším, co stojí za to.

Mo

Datum premiéry 1. řady: 24. 8. 2022

24. 8. 2022 Hrají: Mohammed Amer, Teresa Ruiz, Omar Elba, Grant Goodman

Mo se v Texasu musí rozkoukat v úplně novém prostředí, zvládat tři jazyky a čekat na rozhodnutí o udělení azylu. A při tom všem ještě uživit svoji palestinskou rodinu. Seriál s krátkým názvem Mo ukazuje strasti moderního přistěhovalce do Spojených států, který rozhodně nemá cestu dlážděnou zlatem. Mohammed Amer zahrál hlavní roli a postaral se i o scénář a produkci.

Mo | Official Trailer | Netflix

Komediální seriál o 8 epizodách po 30 minutách slibuje především spoustu humorných situací, se kterými se přistěhovalec z exotického Pákistánu může v baště republikánů Texasu setkat. Jestli se z Mo pojednávajícím o střetu kultur stane kultovní seriál, nebo se naopak bude utápět v moři průměrnosti a trapnosti, o tom musíte rozhodnout sami.

Datum premiéry: 25. 8. 2022

25. 8. 2022 Účinkují: Luís Figo

Vynikající portugalský fotbalista Luís Figo kdysi způsobil nevídané pozdvižení, když přestoupil z Barcelony do Realu Madrid. O jednom z nejkontroverznějších transferů v historii sportu pojednává dokumentární snímek Luís Figo: Přestup století.

Každý správný fanoušek hry, kdy se dva týmy po jedenácti členech honí za kulatým nesmyslem, by o tomto přestupu měl mít alespoň mlhavé povědomí, a to nemusí být zrovna přívrženec katalánského klubu či bílého baletu. Pokud si chcete celou kontroverzní událost připomenout, nebo se o ní dozvědět více, je pro vás tento dokument naprostou povinností.

Ďáblovi v patách: Divoký svět Johna McAfee (Running with the Devil: The Wild World of John McAfee)

Datum premiéry: 24. 8. 2022

24. 8. 2022 Účinkují: John McAfee

Dokumentární snímek Ďáblovi v patách: Divoký svět Johna McAfee doplněný archivními záběry od novináře R. Kinga v syrových záběrech a rozhovorech odhaluje nové informace o neuvěřitelném životě jedné z nejkontroverznějších osobností oboru moderních technologií a průkopníka v této oblasti, který strávil dlouhé roky na útěku.

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee | Official Trailer | Netflix

Pakliže se zajímáte alespoň okrajově o technologie, není potřeba vám Johna McAfeeho detailně představovat. Pro ostatní může být jeho jméno alespoň synonymem předinstalovaného antivirového programu, který nejspíše dostali společně s novým notebookem. Pokud vás zajímá, co se za jménem John McAfee skrývá, rozhodně si tento počin nenechte uniknout.

Čas na sebe (Me Time)

Datum premiéry: 26. 8. 2022

26. 8. 2022 Hrají: Kevin Hart, Jimmy O. Yang, Mark Wahlberg, Luis Gerardo Méndez, Regina Hall

Rodina je fuč a oddaný otec si poprvé po letech užije čas pro sebe s kamarádem-pařmenem, který chystá divoké narozeninové dobrodružství. Dobrých komedií je jako šafránu a ačkoli zápletka Času na sebe může působit trochu tuctově, herecké obsazení v podobě Kevina Harta, Jimmy O. Yanga či Marka Wahlberga minimálně slibuje zábavnou podívanou.

ME TIME | Official Trailer | Netflix

Komedie Johna Hamburga, který má na svědomí například Zoolandera, Jeho fotr, to je lotr! či Riskni to s Polly se odhodlal vytvořit nový humorný film, který sice nezboří zažité škatulky a nepřevrátí žánr komedie naruby, avšak rozkmitat vaší bránici by mohl s přehledem. Přesvědčit se o tom už musíte na vlastní oči.