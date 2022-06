Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (22. 6. 2022)

The Umbrella Academy

Datum premiéry 3. řady: 22. 6. 2022

22. 6. 2022 Hrají: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan

Příběh vypráví o nesourodém týmu Umbrella Academy v alternativním světě, kde John F. Kennedy nikdy nezemřel. To však není jediná anomálie. Nevysvětlitelně se narodí 43 dětí náhodným ženám, které ani nevykazují známky těhotenství. O 7 z nich (Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror a The White Violin) se stará Sir Reginald Hargreeves, který děti učí ovládnout své superschopnosti. Takto zní anotace seriálu Umbrella Academy, který dnešním dnem vstupuje do 3. řady.

The Umbrella Academy Season 3 | Official Trailer | Netflix

Seriál je poměrně dobře hodnocen kritiky i širokou veřejností (ČSFD: 79 %) a je pravděpodobné, že třetí řada bude pokračovat ve stejném duchu. Zhlédnete všech deset epizod najednou, nebo si je raději budete dávkovat postupně?

Včela na mušce (Man vs. Bee)

Datum premiéry 1. řady: 24. 6. 2022

24. 6. 2022 Hrají: Rowan Atkinson, Jing Lusi

Roztržitý táta Trevor dostane na starost luxusní dům a snaží se vyzrát na zákeřnou včelu, co se pořád motá kolem. Komediální seriál, ve kterém jeden průšvih střídá druhý. Tak zní anotace britského komediálního seriálu Včela na mušce (Man vs. Bee), ve kterém hlavní roli ztvárnil legendární herec a tvůrce neméně legendární postavy Mr. Beana, Rowan Atkinson.

Man Vs Bee | Official Trailer | Netflix

Na ploše deseti epizod rozehraje svůj komediální talent nestárnoucí britský komik, jehož neverbální projevy vydají za tisíce slov. Pokud se v dnešní pochmurné době chcete z plných plic zasmát, jen těžko najdete lepší seriál, než je Včela na mušce.

Papírový dům: Korea (Money Heist: Korea – Joint Economic Area)

Datum premiéry 1. řady: 24. 6. 2022

24. 6. 2022 Hrají: Ji-tae Yoo, Jong-seo Jun, Yoon-jin Kim, Hae-joon Park, Seong-woo Bae

Lupiči obsadí tiskárnu cenin ve sjednocené Koreji a zadrží několik rukojmí. Policie jim to musí zatrhnout a taky chytit záhadného šéfa, který celou akci vymyslel. Anotace seriálu Papírový dům: Korea (Money Heist: Korea – Joint Economic Area) je poměrně vágní uvedení do děje chystaného seriálu, který si ve své adaptaci španělské verze získal fanoušky po celém světě.

Money Heist: Korea - Joint Economic Area | Official Trailer | Netflix

Tentokrát se ale nepodíváme do prosluněného Španělska, ale na hranici Severní a Jižní Koreje, konkrétně na místo, kde spolupracují firmy z obou zemí. Právě tady se ukrývá nezměrné bohatství, které skupina hlavních protagonistů touží uzmout pro sebe. Podaří se jim to?

Muž z Toronta (The Man from Toronto)

Datum premiéry: 24. 6. 2022

24. 6. 2022 Hrají: Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco, Pierson Fode, Ellen Barkin

Záměna identity přinutí zmateného podnikatele spojit síly s nechvalně proslulým zabijákem známým jako muž z Toronta, který mu má pomoct zůstat naživu. Zdánlivě jednoduchá premisa filmu Muž z Toronta (The Man from Toronto) slibuje zajímavou podívanou, obzvláště díky hereckým jménům, jako jsou Kevin Hart, Woody Harrelson či Kaley Cucco.

The Man From Toronto | Kevin Hart and Woody Harrelson | Official Trailer | Netflix

Přes vážnější zasazení dojde na celou řadu povedených akčních scén (které si režisér Patrick Hughes mohl vyzkoušet například ve filmu Expendables: Postradatelní 3), ale také komediálních vložek – ostatně Kevin Hart patří mezi nejznámější komiky současnosti a Harrelson také nejde pro nějaký ten vtípek daleko, v čemž mu nebrání ani jeho drsnější vzhled.