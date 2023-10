Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (18. 10. 2023)

Jak je naším zvykem, i tento týden vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech podívá na streamovací platformu Netflix. Z dnešního výběru můžeme doporučit kupříkladu nizozemské drama o současných problémech Crypto Boy, turecký fantasy seriál zabývající se otázkami smrti a posmrtného života Netvor nebo dokumentární seriál o jednom z nejznámějších mafiánů všech dob Dostaňte Gottiho.

Těla (Bodies)

Datum premiéry 1. řady: 19. 10. 2023

19. 10. 2023 Hrají: Stephen Graham, Shira Haas, Jacob Fortune-Lloyd, Amaka Okafor, Kyle Soller

Čtyři detektivové. Čtyři časové linie. Jedno tělo. Aby zachránili budoucnost Británie, musí nejdřív vyřešit vraždu, která změnila tok dějin. Pro britské detektivní drama s názvem Těla hranice žánrů neplatí. V hlavní roli se představí například Stephen Graham, Shira Haas nebo Jacob Fortune-Lloyd.

Seriál Těla vznikl na motivy dechberoucího grafického románu Si Spencerové, je policejním příběhem s nečekanými zvraty. Když je na Longharvest Lane v londýnském East Endu nalezeno stejné tělo v letech 1890, 1941, 2023 a 2053, musí to vyšetřit jeden detektiv z každého časového období. Jak se objevují souvislosti napříč desetiletími, detektivové brzy zjistí, že jejich vyšetřování spolu souvisí, a do centra pozornosti se dostává záhadný politický vůdce Elias Mannix.

Crypto Boy

Datum premiéry: 19. 10. 2023

19. 10. 2023 Hrají: Minne Koole, Jonas Smulders, Sabri Saad el-Hamus, Raymond Thiry, Evrim Akyigit

Po hádce s otcem propadne mladý muž kouzlu kryptoměn a vidině finanční nezávislosti, kterou mu slibuje troufalý obchodník. Nizozemské drama Crypto Boy představuje režiséra Shady El-Hamuse mezinárodnímu publiku, společně s jeho bratrem Shahine El-Hamusem a otcem Sabri Saad El-Hamusem, kteří v neotřelém snímku vycházejícím ze současnosti hrají hlavní role.

Mladý poslíček Amir sní v Amsterdamu o lepší budoucnosti, ale dostane se jen k rozvozu objednávek pro Burrito, zastaralou mexickou restauraci svého otce Omara. Když se však Amir ocitne na schůzce s mladým charismatickým podnikatelem v oblasti kryptoměn, vidí způsob, jak všechny jejich problémy vyřešit. Amir je odhodlaný ukázat otci, co v něm vězí, a tak se ztratí v rychle rostoucím kryptografickém startupu, zatímco Omar sleduje, jak se mu syn vzdaluje.

Netvor (Creature)

Datum premiéry 1. řady: 20. 10. 2023

20. 10. 2023 Hrají: Taner Ölmez, Erkan Kolçak Köstendil, Şifanur Gül, Bülent Sakrak, Seher Devrim Yakut

Zbrklého vědce z osmanského Istanbulu potká děsivá nehoda. Jeho žák se pak pomocí neověřených metod snaží dokončit jeho práci, ale následky jsou katastrofální. Měli se rádi už v dětství a teď statečně vzdorují osudu – i tak by se dal stručně shrnout příběh seriálu Netvor. V hlavních rolích tureckého fantasy dramatu se divákům představí Taner Ölmez a Sifanur Gül.

Netvor je epický příběh odehrávající se v závěrečné éře Osmanské říše, který se zabývá jednou z nejzásadnějších otázek lidstva, jíž je smrt a posmrtný život. Ziya, dobrodružný, vzpurný, prosperující a chytrý mladý student medicíny, má neukojitelnou touhu stát se vynikajícím lékařem a najít lék na infekční choroby. Ziyova cesta se zkříží s Ihsanem, kolegou lékařem, který balancuje na tenké hranici mezi genialitou a šílenstvím. Tyto dvě odcizené, zraněné duše však zaplatí cenu za zakázaný experiment, který by mohl rozpoutat peklo na zemi.

Dostaňte Gottiho (Get Gotti)

Datum premiéry 1. řady: 24. 10. 2023

24. 10. 2023 Režie: Sam Hobkinson

Dokumentární seriál od tvůrců „Města strachu“, ve kterém zločinci i strážci zákona popisují opakované pokusy FBI dostat slavného mafiánského bosse Johna Gottiho za mříže. Dokumentární seriál Dostaňte Gottiho pojednává o jednom z nejslavnějších mafiánů všech dob. Pokud jeho životní příběh neznáte, rozhodně si jej nenechte ujít.

Píše se rok 1985 a John Gotti je nejmocnějším mužem v New Yorku. Jeho veřejná poprava „šéfa všech šéfů“ Paula Castellana uvede do pohybu sérii událostí, které mladého mafiána katapultují do čela nejmocnější americké mafiánské rodiny. Zatímco chapadla Gottiho zločineckého podniku sahají hluboko do srdce města, orgány činné v trestním řízení a státní zástupci se snaží získat šanci dostat charismatického kmotra na kolena.