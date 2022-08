Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (10. 8. 2022)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada zajímavých filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Proto existuje tento výběr s tím nejlepším, co stojí za to.

Zámek a klíč (Locke & Key)

Datum premiéry 3. řady: 10. 8. 2022

10. 8. 2022 Hrají: Kevin Alves, Thomas Mitchell Barnet, Coby Bird, Asha Bromfield, Laysla De Oliveira

Tři sourozenci se s matkou po otcově vraždě nastěhují na jeho rodové sídlo. Objeví kouzelné klíče, které odemykají nové schopnosti – a tajemství. Mysteriózní drama Zámek a klíč vznikl podle velmi úspěšných a uznávaných komiksů Joa Hilla a Gabriela Rodrigueze. Pokud hledáte seriál, který by vhodně navázal na nedávnou poslední řadu Stranger Things, tady nešlápnete vedle.

Locke & Key 3 | Final Season Trailer | Netflix

Seriál Zámek a klíč (ČSFD: 73 %) sice podle mnohých fanoušků není tak dobrý jako jeho komiksová předloha, přesto se jedná o zajímavou podívanou. Svůj podíl na tom mají také poměrně mladí herci jako Kevin Alves, Coby Bird či Laysla De Oliveira, kteří nejsou příliš okoukaní. Mohou tak naplno rozvinout svůj herecký talent.

Nohama na prkně: Leo Baker (Stay on Board: The Leo Baker Story)

Datum premiéry: 11. 8. 2022

11. 8. 2022 Účinkují: Leo Baker

V tomto dokumentu zavzpomíná skateboardová legenda Leo Baker na svoji cestu ke slávě i konflikt mezi kariérou a objevováním sebe sama jako transgender osoby. Skateboarding si v poslední době užívá další vlnu popularity, především díky historicky první účasti na nedávných letních olympijských hrách v Tokiu. Dokument Nohama na prkně: Leo Baker se však na celý sport dívá z trochu jiné perspektivy.

Stay on Board: The Leo Baker Story | Official Trailer | Netflix

Pokud již máte za sebou zajímavý dokument o legendě Tony Hawkovi na konkurenčním HBO Max, vaše další zastávka by měla být tato. Na novodobou skateboardovou hvězdu se můžete podívat i z jiné stránky, než jako na atleta svištícího na prkně se čtyřmi kolečky.

Denní směna (Day Shift)

Datum premiéry: 12. 8. 2022

12. 8. 2022 Hrají: Jamie Foxx, Karla Souza, Steve Howey, Meagan Good, Snoop Dogg

Lovec upírů z Los Angeles má týden na to, aby dal dohromady peníze na školné a rovnátka pro svoje dítě. Vydělat si dost ale pro něj může být otázkou života a smrti. Upírské akční filmy mají to nejlepší za sebou, což ovšem neznamená, že by se nenašlo místo ještě pro jeden povedený snímek. Tím by ráda byla Denní směna v čele s oscarovým Jamie Foxxem.

Day Shift | Jamie Foxx, Dave Franco, and Snoop Dogg | Official Trailer | Netflix

V nové akční hororové komedii si Foxx zběsile zabojuje po boku Dava Franca, Meagan Good a Snoop Dogga. Na první dobrou se zdají být zápletka i herecké obsazení poměrně silné, avšak jestli se bude jednat o kvalitní snímek, nebo se bude plácat ve vodách průměrnosti, o tom se budete muset přesvědčit na vlastní oči.

Ukázková rodina (A Model Family)

Datum premiéry 1. řady: 12. 8. 2022

12. 8. 2022 Hrají: Hee-soon Park, Ji-yeon Park, Jin-seo Yoon, Seong-oh Kim, Kwang-rok Oh

Profesor věčně bez peněz omylem okrade kartel. A jak teď má ochránit rodinu, která se mu rozpadá? Bude se muset dát na pašování drog. Kdyby seriál Ukázková rodina vznikal v rámci západní produkce, jistě by se z něj stal průměrný či lehce nadprůměrný počin, který by velmi snadno zapadl. Jenže v jihokorejském podání má potenciál stát se výjimečným.

A Model Family | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]

Právě zasazení do pro nás stále exotické Jižní Koreje může být hlavním tahákem. Rozmach korejské kultury se pochopitelně projevuje také na dostupnosti tamní produkce pro západní publikum, což na jednu stranu může být dobře, neboť nabídka bude alespoň pestřejší, na druhou stranu ovšem můžeme být snadno zaplaveni průměrnými počiny. Do jaké kategorie se zařadí Ukázková rodina?