Nestíháte nového Batmana v kinech? Brzy se objeví na této streamovací platformě

Promítání nejnovějšího filmu o legendárním netopýřím bojovníkovi se zločinem v podání Roberta Pattinsona (ČSFD: 84 %) v tuzemských kinosálech pomalu končí a vzhledem k velmi pozitivním ohlasům by byla škoda jej minout. Pokud jste to ale do kina nestihli a v nejbližších dnech ani nestihnete, nemusíte propadat panice – už za pár dní zamíří tento velkofilm na HBO Max.

Zmíněná streamovací služba se minulý měsíc konečně dostala také do České republiky, což s sebou přineslo jak řadu pozitiv, tak i nepříjemností. Uživatelé vesměs chválili nový grafický kabátek a širší nabídku filmů i seriálů, ale některé dětské nemoci v podobě pádů aplikace či horší orientace v nabídce radost z novinky notně utlumila.

Přesto je jedním z hlavních taháků služby (kterou si můžete pořídit za měsíční předplatné 199 Kč) brzká dostupnost filmů a seriálů z produkce WarnerMedia. Už nyní můžete například zhlédnout poslední Matrix (ČSFD: 53 %) či Dunu (ČSFD: 82 %), přičemž oba filmy se v kinech objevily teprve koncem loňského roku. V trendu zpřístupňování nejnovějších titulů do 45 dnů od jejich premiéry chce HBO pokračovat i nadále, a tak se můžeme už 18. dubna těšit i na nejnovějšího Batmana.