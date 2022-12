Nejoblíbenější počítačovou hrou posledních dní je praštěná střílečka High on Life

Na konci roku se už mnoho videoherních premiér neodehrává, zkraje prosince dorazila vlastně poslední velká hra letoška – vesmírný horor The Callisto Protocol. Na platformách Microsoftu se však objevil jiný a do značné míry překvapivý vítěz v souboji o pozornost hráčů. Řeč je o sci-fi střílečce High on Life vyvinuté studiem Squanch Games, která aktuálně drtí žebříčky oblíbenosti.

Big shout-out to @SquanchGames and @highonlifegame for being one of the biggest launches ever on @XboxGamePass! https://t.co/b6USBv3NNc

— Xbox (@Xbox) December 20, 2022