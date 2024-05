Nejnovější ChatGPT umí neskutečné věci. Z jediného obrázku vám naprogramuje funkční hru

OpenAI je bez nadsázky jedna z nejrychleji inovujících technologických firem a pokaždé, když představí nový produkt, způsobí poprask. Po modelu Sora, který umí generovat realistická videa je další revolucí zřejmě nepokročilejší model ChatGPT, GPT-4o. A právě k němu se přesouvá pozornost všech nadšenců do umělé inteligence.

A v čem je nový model tak revoluční? Jedná se o další krok k více přirozené interakci mezi lidmi a umělou inteligencí. Ta totiž jako vstupní data nyní přijímá text, zvuk i obraz, a hlavně jakoukoliv jejich kombinaci.

Nejdůležitější je ale rychlost, s jakou je ChatGPT nově schopen odpovědět. Když si s ním budete povídat, de facto nerozeznáte rozdíl mezi člověkem a právě GPT-4o. Průměrná doba reakce tohoto modelu je totiž úctyhodných 320 milisekund.

Tato vylepšení se ale samozřejmě netýkají pouze zvuku, a tak není divu, že lidé již na sociálních sítí sdílí různé scénáře využití nové verze ChatGPT, které by před 2 roky vypadaly ještě jako naprosté sci-fi. Inu, posuďte sami.

Jeden z těchto nadšenců, Rowan Cheung na síti X sdílel návod, jak pomocí GPT-4o vytvořil populární videohru Arkanoid za méně než 1 minutu. Je naprosto nemyslitelné, že by něčeho takového byl schopen lidský programátor, pokud by ji jen někde nestáhl.

1. Generating a video game from a screenshot in less than 1 minute pic.twitter.com/SoSGFbe3SF

— Rowan Cheung (@rowancheung) May 15, 2024