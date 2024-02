Nejnovější Apple Watch mají „děsivý“ problém. Trápí je náhodné doteky

Apple Watch Series 9 a Ultra 2 podle některých zákazníků registrují falešné dotyky

Firma již instruovala ohledně této chyby jak majitele, tak servisní techniky

Co je příčinou falešných dotyků, momentálně zkoumá

Chytré hodinky od Applu patří mezi nejlepší nositelnou elektroniku na trhu. Jejich propojení s iPhonem je na špičkové úrovni a tento systém mu může závidět i konkurence. Ačkoli by si to jistě Apple přál, nejsou nejnovější Apple Watch Series 9 a Watch Ultra 2 dokonalými produkty, alespoň podle některých zákazníků. Ti se údajně potýkají s tím, že některé kusy chybně rozpoznávají dotyky – jinými slovy se hodinky chovají, jako by na nich uživatelé prováděli nějaké akce, i když se displeje hodinek nedotýkají.

Některé Apple Watch registrují „falešné dotyky“

„Někteří zákazníci mohou hlásit, že se na jejich hodinkách Apple Watch Series 9 nebo Apple Watch Ultra 2 objevují falešné dotyky na displeji,“ uvádí se v interní zprávě společnosti Apple pro jeho prodejce, kterou získal server MacRumors. Apple uvedl, že někteří zákazníci mohou tento problém popisovat jako falešné dotyky (v angličtině známy jako „ghost touch“). Podle Applu může tento problém způsobit, že obrazovka dotčených modelů Apple Watch „nepravidelně přeskakuje“ a chová se nepředvídatelně, aniž by uživatel jakkoli zasahoval. Ve zprávě se uvádí, že problém může také způsobit, že hodinky Apple Watch neúmyslně zahájí telefonní hovor a zabrání uživatelům zadat přístupový kód zařízení.

Apple doporučuje zákazníkům, aby si aktualizovali software jejich hodinek Apple Watch, což naznačuje, že společnost doufá, že se jí podaří problém vyřešit v budoucí aktualizaci watchOS. Apple nicméně neuvedl, o jak rozšířený problém se jedná, ani neuvedl časový rámec případné opravy. Není ani jasné, zda se jedná o hardwarovou či softwarovou chybu.

Apple dal svým technikům pokyn, aby modely hodinek Apple Watch s touto chybou neopravovali do doby, než firma přijde na to, co chybu způsobuje. Mezitím mají technici požádat zákazníky, u kterých se tento problém vyskytl, aby své hodinky Apple Watch restartovali tak, že podrží současně digitální korunku a boční tlačítko po dobu nejméně 10 sekund, dokud se neobjeví logo Apple.