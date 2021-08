Názvy letošních iPhonů potvrzeny. Chystá Apple nějaké překvapení?

I mistr tesař se někdy utne. Toto rčení poměrně dobře sedí na informátora Jona Prossera, který obvykle přináší přesné zprávy o chystaných novinkách od Apple (i jiných značek), ale občas se jeho zdroje zmýlí. Kvůli špatným informacím o termínu jarní jablečné tiskovky si musel oholit obočí (slib je slib), nyní se zdá, že mu nevyjde ani předpověď týkající se jmen letošních iPhonů.

iPhone 12s nebo 13?

Letos v červnu Prosser poměrně sebejistě tvrdil, že letošní generace jablečných telefonů ponese označení iPhone 12s, ovšem nikdy později už jsme toto označení neslyšeli; drtivá většina ostatních zdrojů hovoří o řadě iPhone 13. Nově se toto označení objevilo i na údajné fotografii štítku oficiálního balení.

A co na to Jon Prosser? Ten ve svém posledním videu přiznává, že se možná zmýlil, ovšem dodává, že pokud by letos Apple představil iPhone 13, byl by šokován. Pravděpodobnost jedné či druhé varianty vidí tak 50 na 50.

iPhone 13 - OH NO! I was WRONG!

Watch this video on YouTube

Ať se budou nové iPhony jmenovat tak či tak, máme údajně počítat s jejich meziročním zdražením, a to z prostého důvodu – společnost TSMC, která vyrábí čipsety pro Apple (a spoustu dalších značek), oznámila zdražení čipů o 10 až 20 procent. Jak moc se to projeví do koncové ceny iPhonů, zatím nevíme, ale jak známe Apple, na své vysoké marže si sáhnout nenechá.