Na Smarty.cz můžete vyhrát valentýnské dárky plné elektroniky v hodnotě 6 000 Kč!

Rok se s rokem sešel a už je tady zase Valentýn! Přemýšlíte, co nadělit své drahé polovičce? Na Smarty to udělali za vás a připravili valentýnskou soutěž o balíčky produktů pro ženu i pro muže. Tyto dokonalé dárky můžete vyhrát i vy, stačí se přihlásit do soutěže.

Pro mnohé z nás je těžké vymyslet dárek, který by potěšil náš protějšek. Mnohdy se může jednat i o maličkost, která nebude stát polovinu výplaty, ale udělá spousty parády. Inspirovat se můžete u Smarty, kde je připraven výběr dárků pro ni i pro něj.

A pokud chcete zkusit štěstí, nezbývá, než se přihlásit do valentýnské soutěže. Vyhrát můžete balíček pro ženu, kde najdete stylový městský batoh Targus, hodinky od značky Forever a stylová sluchátka Marshall. V balíčku pro muže najdete rovněž kombinaci batohu, sluchátek a navíc nových hodinek od Realme!

A co pro to musíte udělat? Jděte na Smarty, vyberte si svůj balíček a napište, komu byste ho věnovali. Na nic tedy nečekejte, soutěž trvá pouze do 10. února.