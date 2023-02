Na největším videoherním veletrhu letos nebude zastoupen Xbox, PlayStation ani Nintendo

Nintendo údajně nemá dostatek velkých titulů, kterými by se letos mohlo pochlubit

Sony se veletrhu E3 neúčastní od roku 2019

Microsoft ve stejném období uspořádá vlastní tiskovou konferenci, avšak na veletrhu také nepřijede

Z pohledu mediálního zájmu platil veletrh E3 za největší videoherní akci svého druhu, byť v posledních letech jeho důležitost pozvolna klesala, mimo jiné vinou kontroverzního úniku osobních informací novinářů či nepovedeného pokusu adaptovat se na nové podmínky při rozpuku pandemie covidu, což vyústilo až v úplné zrušení loňského ročníku. Podle aktuálních informací k velkému návratu dost možná nedojde ani letos. Podle zdrojů magazínů VGC a IGN se totiž letošního ročníku nezúčastní žádný z předních výrobců herních konzolí.

Nintendo, které se výstavy v americkém Los Angeles účastní pravidelně, letošní ročník vynechá kvůli nedostatečnému počtu videoher v pokročilejší fázi vývoje, tvrdí novinář Andy Robinson z webu VGC s odvoláním na nejmenované zdroje. Japonské společnosti proslavené Mariem či Zeldou se proto nevyplatí investovat do pronájmu vystavovací plochy.

Neúčast PlayStationu, se kterým se pojí hity jako Gran Turismo či Last of Us, s ohledem na minulost zase tak překvapivá není. Společnost Sony, taktéž z Japonska, se veletrhu neúčastní od roku 2019 a podle dostupných informací se na tom nic nezmění ani letos.

Mezi účastníky bude chybět i Microsoft, který však ve stejném termínu – od 13. do 16 června – v Los Angeles uspořádá vlastní velkou tiskovku, kde se nejspíše dozvíme více o titulech Forza Motorsport či Starfield, které krom Xboxu vyjdou i na Windows. V tradičních prostorách Los Angeles Convention Center byste však logo s písmenem X roztaženým na kouli patrně hledali marně. Pro tuto chvíli tak alespoň platí, že na rozdíl od konkurence nás lidé z Redmondu i tentokrát zahrnou herními novinkami i v tradičním letním termínu.