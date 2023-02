Na dovolené ztratil telefon. Od operátora mu přišla faktura na půl milionu korun

Klient O2 z Velké Británie ztratil na dovolené v zahraničí mobil

Člověk, který ho našel, stihl před blokací provést stovky telefonátů na placené služby

Operátor nyní po muži chce, aby zaplatil fakturu na víc jak 500 tisíc korun

Pokud ztratíte doklady nebo platební kartu, je nutné co nejdříve informovat příslušené orgány. Se ztraceným telefonem to platí stejně – jako první byste měli v aplikaci operátora zablokoval vaši SIM kartu. Když to neuděláte dostatečně rychle, může vás pak překvapit astronomická faktura.

Bohužel přesně to se stalo uživateli fóra Reddit s přezdívkou u/twerplocker. V lednu byl na dovolené mimo Velkou Británii, odkud pochází. Během pobytu v cizí zemi však ztratil telefon. Podle svých slov informoval operátora O2 „do 8 hodin po tom, co telefon ztratil“.

Po návratu domů se však nestačil divit. Faktura od operátora činí těžko uvěřitelných 20 973 liber, tedy v přepočtu 565 tisíc korun. Podle vyúčtování je z této částky 33 liber paušál za tarif, 17 444 liber poplatky za volání na prémiové služby a 3 495 liber činí daň.

Podle informací od operátora to vypadá, že člověk, který ztracený telefon našel, stačil před blokací SIM karty provést přes 800 hovorů na placené linky. Postižený uživatel uvádí v příspěvku na Redditu, že účet v žádném případě platit nebude a že „O2 bude obtěžovat tak dlouho, dokud to nevyřeší“. Operátor se k situaci zatím nevyjádřil, rovnou s fakturou však svému klientovi nabídl splátkový kalendář.