Mozkový implantát vás za 5 let zbaví pískání v uších, tvrdí Elon Musk

Tinitus neboli šelest v uších, který dle pacientů nikdy neustává, je prozatím pro odborníky záhadou. Příčinu se prozatím nepodařilo odhalit, neexistuje účinná léčba, zároveň však tento stav výrazně ovlivňuje život. Kromě nespavosti může dlouhodobý šelest způsobovat i deprese či jiné psychické problémy. Aktuálně se léčba zaměřuje spíše na naučení se pískání nevnímat, avšak Elon Musk slibuje, že do 5 let by mohl být tento problém kompletně vyřešen.

Tento zdravotní problém, jenž se postupně stává civilizační chorobou, by mohl být řešitelný díky snahám společnosti Neuralink. Ta se zabývá vývojem elektronického zařízení o velikosti mince, jež by mělo být implantováno pacientům do mozku a napojeno pomocí velmi tenkých drátků na tisíce neuronů. Skrze Bluetooth má poté komunikovat s externím zařízením, například počítačem, ze kterého má přijímat instrukce, které obvody aktivovat a dosáhnout kýženého výsledku.

Musk slibuje, že do roku 2027 by mělo být zařízení schopno tinitus kompletně potlačit. Kromě toho mnozí odborníci věří, že s takovým implantátem bude možné ovlivnit i poruchy, jako jsou obsedantně kompulzivní porucha, poškození mozku v důsledku zranění nebo dokonce neurodegenerativní onemocnění a autismus. Čip vznikající v Neuralinku je však stále hodnocen jako extrémně riskantní pro lidské tělo, firmu tedy ještě čeká velké množství klinických testů, které mohou první testy na lidském mozku ještě výrazně oddálit.