Motorola Edge S přináší nový Snapdragon 870, velkou baterii a 90Hz displej

Značka Motorola představila nový „polovlajkový“ smartphone. Jmenuje se Motorola Edge S, čímž naznačuje příslušnost k loňskému vlajkovému modelu Motorola Edge, ovšem o čistokrevného nástupce se nejedná.

Motorola Edge S: 90Hz displej se dvěma průstřely

Motorola Edge S je smartphone vyšší střední třídy, který zdaleka nenabízí takové možnosti jako původní Edge. Je to vidět už na displeji, zatímco loňský model je vybaven zakřiveným AMOLED zobrazovačem, představená novinka má „pouze“ plochý IPS panel. Okolní rámečky jsou o něco širší, ostatní papírové parametry jsou však velmi podobné – úhlopříčka 6,7“, rozlišení Full HD+, obnovovací frekvence 90 Hz a podpora HDR 10 obsahu. Čtečka otisků prstů není integrována do displeje, ale do zamykacího tlačítka na pravé straně.

V levém horním rohu displeje jsou patrné dva kruhové otvory, v nichž se ukrývají dvě selfie kamery – klasická s rozlišením 16 Mpx a širokoúhlá s rozlišením 8 Mpx. Na zádech poté najdeme fotomodul se čtyřmi čočkami, jejichž konfigurace je následující:

Hlavní 64Mpx kamera se světelností f/1.7

Širokoúhlá kamera s rozlišením 16 Mpx a úhlem záběru 121°

2Mpx makro kamerka

ToF senzor

Poprvé s novým Snapdragonem 870

Motorolu Edge S pohání nedávno uvedený čipset Qualcomm Snapdragon 870, který je pouze lehce přetaktovaným Snapdragonem 865. Telefon by měl tak mít výkon loňských vlajkových lodí, nejedná se tedy o žádné ořezávátko. Procesoru sekunduje 6 nebo 8 GB RAM, pro ukládání dat bude k dispozici 128 nebo 256 GB úložiště typu UFS 3.1, slot na paměťovou kartu chybí; do telefonu zasunete pouze dvojici SIM formátu nano. Motorola Edge S podporuje sítě 5G, nechybí ani podpora Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a NFC.

Výrobce dovnitř telefonu osadil 5 000mAh baterii, která se dobíjí skrze USB-C port přiloženou 20W nabíječkou, bezdrátové nabíjení chybí. Telefon váží 215 gramů a nabízí základní odolnost s krytím IP52. Operačním systémem je nejnovější Android 11.

Cena a dostupnost

Motorola Edge S bude prozatím dostupná pouze v Číně, kde její cena startuje na 1 999 CNY (asi 6 700 korun bez DPH, v nejvyšší konfiguraci 8/256 GB zaplatíte 2 799 CNY (asi 9 300 korun bez DPH). Dostupnost na globálním trhu zatím potvrzena nebyla.