Motorola Edge 30 Pro má 60Mpx selfie kameru a překvapivě příznivou cenu

Dnes nepředstavilo svou novou vlajkovou loď pouze Oppo, ale také Motorola, která spadá pod Lenovo. Jak se již dříve spekulovalo, její Edge 30 Pro je přejmenovaným modelem Edge X30, který byl koncem loňského roku představen pro Čínu. Vyznačuje se především podporou aktivního stylusu. Nyní značka oficiálně uvedla svůj špičkový smartphone na globální trhy, a to včetně toho českého. Zvládne konkurovat těm nejlepším na trhu?

Motorola Edge 30 Pro

Panel typu P-OLED dostal velikost 6,7”, rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů, podporu 10bitových barev, HDR10+ a dynamickou obnovovací frekvenci 144 Hz (dochází k přepínání mezi 60/90/120/144 Hz). Odezva na dotyk je 360 Hz, nicméně při použití stylusu Folio je to „pouze“ 240 Hz. Stylus umožňuje ovládat telefon vzdáleně či převádět psaný text do elektronické podoby. Motorola u něj spoléhá na protokol USI a rozeznává 4 096 různých úrovní tlaku.

Uvnitř se nachází osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12GB operační paměť a úložiště o kapacitě až 512 GB s možností rozšíření o microSD karty. Z něj si pár gigabajtů okusuje operační systém Android 12, přičemž výrobce slibuje dvě velké aktualizace a tři roky bezpečnostních aktualizací.

Z další výbavy nechybí Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, všechny relevantní polohové systémy, NFC, USB-C, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku či stereoreproduktory. Smartphone podporuje desktopový režim Ready For, a to jak přes kabel, tak bezdrátově.

Baterie dostala kapacitu 4 800 mAh a podporu 68W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Maximálním nabíjecím výkonem lze prý smartphone dobít z 0 na 100 procent za zhruba 35 minut.

Introducing the new motorola edge 30 pro

Na zadní straně se nachází 3 fotoaparáty: hlavní 50Mpx snímač se světelností f/1.8 a optickou stabilizací obrazu, 50Mpx širokoúhlý objektiv s clonou f/2.2 a hloubkový senzor s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4. Na přední straně se nachází dokonce 60Mpx selfie kamera s clonou f/2.2. To vše se vešlo do těla o hmotnosti 196 gramů a rozměrech 163 × 76 × 8,8 milimetrů, byť na zádech najdeme drobný výstupek.

Cena a dostupnost

Motorola Edge 30 Pro v 256GB variantě dorazí také do Česka, a to v průběhu března za cenu 19 999 Kč. Vybírat budete moci z modré a bílé barvy. Speciální kryt i se stylusem, který nebude součástí balení telefonu, se dostane do prodeje později za zhruba 50 eur (cca 1 250 Kč).